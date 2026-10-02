Um homem se apresentou à Polícia Civil na quinta-feira (1º) e confessou ser o autor dos golpes de enxada que mataram Ademir Alves Rodrigues, de 62 anos. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, em Cosmópolis, na última terça-feira (29).

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Ele chegou à delegacia acompanhado de seu pastor, que teria o convencido a se entregar. De acordo com as primeiras informações, o homicídio teria acontecido após uma discussão.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito informou informalmente que outras duas ou três pessoas podem estar envolvidas no crime. A Polícia segue investigando o caso.