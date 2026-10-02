Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na última quarta-feira (30) por maus-tratos a um cão da raça pug, de aproximadamente 10 anos, em Americana. O caso foi registrado após atendimento em uma clínica veterinária no bairro Parque Novo Mundo.
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A mulher procurou a clínica para atendimento do animal. O veterinário, então, dirigiu-se à residência dela, no Jardim Jacyra, para buscar o cão.
O animal foi entregue envolto em uma coberta e dentro de um saco plástico, junto com uma das patas, que havia se desprendido do corpo. A outra pata apresentava necrose. A mulher alegou que guardou o membro porque ele poderia ser usado em uma tentativa de reimplantação.
Após avaliar o cão, o veterinário informou à tutora que as condições apresentadas poderiam caracterizar omissão de socorro e maus-tratos. Em seguida, acionou Roberta Dias Lima, responsável pela ONG Cadeia para Maus-Tratos, que chamou a Guarda Municipal.
Os guardas foram até a residência da mulher, colheram sua versão dos fatos e a conduziram à Delegacia de Americana. Após analisar os depoimentos e as evidências, o delegado determinou a prisão em flagrante por maus-tratos. Ela permanece presa à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
O cão segue internado na Clínica Veterinária Novo Mundo, onde recebe atendimento e acompanhamento médico-veterinário.