Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na última quarta-feira (30) por maus-tratos a um cão da raça pug, de aproximadamente 10 anos, em Americana. O caso foi registrado após atendimento em uma clínica veterinária no bairro Parque Novo Mundo.

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A mulher procurou a clínica para atendimento do animal. O veterinário, então, dirigiu-se à residência dela, no Jardim Jacyra, para buscar o cão.

O animal foi entregue envolto em uma coberta e dentro de um saco plástico, junto com uma das patas, que havia se desprendido do corpo. A outra pata apresentava necrose. A mulher alegou que guardou o membro porque ele poderia ser usado em uma tentativa de reimplantação.