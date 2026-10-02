Um homem foi preso na quinta-feira (1º) por uma série de crimes, entre eles violência doméstica, lesão corporal, ameaça, injúria, desacato, desobediência, resistência e porte de drogas, no bairro Ypê Amarelo, em Mogi Guaçu.
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Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que seu companheiro havia feito uso abusivo de bebida alcoólica e drogas e que, após iniciar uma discussão motivada por acusações infundadas, tentou atropelá-la diversas vezes com o carro enquanto ela levava um dos filhos do casal à creche.
A mulher conseguiu se desvencilhar da ação do agressor com a ajuda de uma conhecida, refugiou-se em casa e acionou a Polícia Militar.
Durante o atendimento, a vítima informou aos policiais que o veículo usado pelo autor estava estacionado nas proximidades, no fim da mesma rua. Ao avistarem o automóvel, os militares notaram que o condutor realizava manobras bruscas, deslocando-se em sentidos alternados.
Na tentativa de abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens e fugiu por várias ruas do bairro, sendo abordado em seguida. Ele estava visivelmente alterado, eufórico e agressivo e proferia ameaças em voz alta contra a vítima.
Durante a abordagem, o homem continuou agressivo e fez ofensas aos policiais, sendo contido. No momento da prisão, populares se aglomeraram nas proximidades, proferindo ofensas contra a equipe e desrespeitando as determinações para manter distância do perímetro de segurança.
A situação foi controlada, mas os populares permaneceram hostis, ameaçando e ofendendo a guarnição. Com a chegada do apoio, foi possível realizar a vistoria no veículo.
No interior do carro, sobre o banco do passageiro, foram encontrados três microtubos de cocaína, uma garrafa de bebida alcoólica aberta, com menos de um terço do volume, e um aparelho celular.
Em consulta aos antecedentes criminais, foram constatados registros do agressor por importunação sexual contra menor, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher, onde o agressor permaneceu preso.