Um homem foi preso na quinta-feira (1º) por uma série de crimes, entre eles violência doméstica, lesão corporal, ameaça, injúria, desacato, desobediência, resistência e porte de drogas, no bairro Ypê Amarelo, em Mogi Guaçu.

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Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que seu companheiro havia feito uso abusivo de bebida alcoólica e drogas e que, após iniciar uma discussão motivada por acusações infundadas, tentou atropelá-la diversas vezes com o carro enquanto ela levava um dos filhos do casal à creche.

A mulher conseguiu se desvencilhar da ação do agressor com a ajuda de uma conhecida, refugiou-se em casa e acionou a Polícia Militar.