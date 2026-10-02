A sexta-feira (2) amanheceu com céu nublado e chuvas localizadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A condição pode se prolongar até o período da manhã, mas, a partir da tarde, o sol pode aparecer entre nuvens.

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As temperaturas ficam amenas ao longo do dia, com baixa amplitude térmica. A mínima deve ficar em torno de 19°C pela manhã, enquanto a máxima não deve passar dos 24°C à tarde. À noite, os termômetros podem marcar 17°C.

Os ventos também ganham força, com intensidade de moderada a forte, o que pode provocar sensação de frio em alguns momentos.