Em meio a uma rotina marcada por quebras, atrasos e até incêndios de ônibus, Campinas chegou à marca de 100 veículos novos ou seminovos incorporados à frota do transporte coletivo. A renovação tenta reduzir os problemas provocados pelo envelhecimento dos veículos enquanto a cidade ainda aguarda a conclusão da nova licitação que definirá os operadores do sistema pelos próximos anos.
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A dimensão do problema aparece nos números. Mais de 24,1 mil ocorrências de ônibus quebrados foram registradas somente no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses do ano, as empresas também acumulavam mais de 25 mil autuações aplicadas pela Emdec, sendo aproximadamente 22 mil relacionadas ao descumprimento de partidas programadas, principalmente por quebra ou falta de veículos.
Os incêndios também se repetiram ao longo do ano. Em maio, passageiros tiveram de deixar um BRT após um princípio de incêndio na Avenida das Amoreiras. Em julho, um ônibus da linha 362 foi completamente destruído pelas chamas na Avenida Doutor David Vicente. Já em setembro, outro coletivo, da linha 355, pegou fogo na Rua Moscou; o motorista inalou fumaça e precisou ser encaminhado ao hospital.
100 veículos já estão nas ruas
É nesse cenário que ocorre a renovação anunciada pela Prefeitura. Somente entre segunda-feira (28) e esta quinta-feira (1º), 20 novos ônibus começaram a circular nos eixos SP-101/Lix da Cunha e Campo Grande, operados pela Campibus e pela Itajaí.
Ao todo, a Campibus já colocou 60 ônibus zero-quilômetro nas linhas dos eixos SP-101 e Anhanguera. A Itajaí incorporou outros dez veículos novos para a região do Campo Grande, no eixo da John Boyd Dunlop, enquanto a VB Transportes colocou 30 ônibus em operação nos Amarais, Barão Geraldo, Jardim Carlos Lourenço, Jardim São Marcos, Castelo/Proença, Ouro Verde e Aeroporto de Viracopos.
Os veículos seguem a padronização branca e possuem ar-condicionado, entradas USB para recarga de celulares e equipamentos de acessibilidade, como elevadores, espaço para cadeirantes e assentos preferenciais. Antes de entrar em circulação, cada ônibus passa por inspeção da Emdec.
Renovação ainda é parcial
A substituição dos veículos ocorre por meio de acordo entre Prefeitura, Emdec, Secretaria de Transportes e as atuais operadoras. Segundo a Administração, novas incorporações ainda serão realizadas, mas não foi informado quantos ônibus entrarão nas próximas etapas nem quando o processo será concluído.
Entre 2021 e 2025, o sistema recebeu 267 ônibus novos ou seminovos, sendo 149 zero-quilômetro e 118 usados. Somente no ano passado foram 110 veículos incorporados pelas empresas Campibus, VB Transportes e Onicamp.
Apesar das substituições, o sistema municipal ainda opera com aproximadamente 900 ônibus distribuídos por 232 linhas e transportou, em média, 380 mil passageiros por dia útil entre janeiro e agosto deste ano.
Licitação continua sem definição
A renovação ocorre enquanto permanece indefinida a concessão que deveria promover uma transformação mais ampla do transporte coletivo de Campinas. O processo licitatório terá de refazer a etapa de apresentação de propostas e disputa, depois de decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
A Prefeitura pretende republicar o edital neste mês e realizar um novo leilão em dezembro. Até que os futuros operadores assumam o sistema, os passageiros continuam dependendo das atuais empresas e de uma frota que passa por renovação gradual.
Além dos ônibus, cinco novas vans começaram a circular em setembro no PAI-Serviço, destinado às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Os veículos substituíram unidades com maior tempo de uso e possuem espaço para cadeiras de rodas e passageiros que utilizam andadores.