Em meio a uma rotina marcada por quebras, atrasos e até incêndios de ônibus, Campinas chegou à marca de 100 veículos novos ou seminovos incorporados à frota do transporte coletivo. A renovação tenta reduzir os problemas provocados pelo envelhecimento dos veículos enquanto a cidade ainda aguarda a conclusão da nova licitação que definirá os operadores do sistema pelos próximos anos.

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A dimensão do problema aparece nos números. Mais de 24,1 mil ocorrências de ônibus quebrados foram registradas somente no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos cinco primeiros meses do ano, as empresas também acumulavam mais de 25 mil autuações aplicadas pela Emdec, sendo aproximadamente 22 mil relacionadas ao descumprimento de partidas programadas, principalmente por quebra ou falta de veículos.

Os incêndios também se repetiram ao longo do ano. Em maio, passageiros tiveram de deixar um BRT após um princípio de incêndio na Avenida das Amoreiras. Em julho, um ônibus da linha 362 foi completamente destruído pelas chamas na Avenida Doutor David Vicente. Já em setembro, outro coletivo, da linha 355, pegou fogo na Rua Moscou; o motorista inalou fumaça e precisou ser encaminhado ao hospital.