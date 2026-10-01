Quem precisar circular pela região central de Campinas neste fim de semana encontrará ruas bloqueadas, desvios e mudanças em dezenas de linhas de ônibus por causa da operação para o primeiro turno das Eleições 2026. As intervenções começam às 5h30 de sábado (3), durante a distribuição das urnas eletrônicas, e serão repetidas no domingo (4), quando os bloqueios permanecerão até o encerramento da apuração.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação da Emdec se concentra principalmente nos arredores da Praça Guilherme de Almeida, Palácio da Cidade e Largo do Rosário. Haverá interdições em trechos da Avenida Francisco Glicério e das ruas General Osório, Barão de Jaguara, César Bierrembach, Bernardino de Campos e Regente Feijó. Também serão reservadas vagas nessas vias e em trechos da Campos Sales.
No sábado, a operação será realizada das 5h30 às 18h. No domingo, as interdições começam no mesmo horário, mas não têm previsão fixa para terminar: serão mantidas até a conclusão das atividades relacionadas à apuração. O acesso ao Cartório Eleitoral pela Rua General Osório ficará restrito às autoridades envolvidas no processo eleitoral.
Francisco Glicério terá bloqueio
Um dos principais impactos será na Avenida Francisco Glicério, entre Benjamin Constant e Campos Sales. O desvio para os demais veículos será pelas ruas Benjamin Constant, Senador Saraiva e Campos Sales. Se houver necessidade, a Emdec também poderá realizar pré-bloqueios nos cruzamentos da Glicério e da Delphino Cintra com a Orosimbo Maia, preservando a passagem dos ônibus.
A Rua General Osório ficará interditada entre José Paulino e Anchieta. Os coletivos serão desviados por Campos Sales, Conceição e Irmã Serafina, enquanto os demais veículos deverão seguir por José Paulino e Barreto Leme. Na Barão de Jaguara, o bloqueio será entre Conceição e Dr. Thomaz Alves; e na César Bierrembach, entre Dr. Quirino e Barão de Jaguara.
Também haverá dois trechos fechados na Bernardino de Campos: entre Barão de Jaguara e Francisco Glicério e entre Regente Feijó e Francisco Glicério. A Regente Feijó será bloqueada entre Benjamin Constant e General Osório.
Dezenas de linhas terão desvios
As interdições atingirão dezenas de linhas municipais e também linhas intermunicipais, principalmente nos eixos de Francisco Glicério, Campos Sales, Benjamin Constant, Senador Saraiva, Orosimbo Maia e Delphino Cintra.
Entre as linhas municipais afetadas em pelo menos um ponto da operação estão 171, 230, 240, 241, 242, 253, 255, 260, 265, 271, 273, 311, 317, 331, 332, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 349, 352, 357, 359, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 371, 377, 380, 381, 382, 383, 386, 403 e 499. Também aparecem na programação as linhas intermunicipais 604, 604DV1, 674, 677, 678 e 683.
Alguns pontos de ônibus serão temporariamente desativados. Na Francisco Glicério, em frente ao número 1.237, os passageiros deverão utilizar a parada em frente aos Correios. Os pontos afetados da General Osório serão substituídos pela parada seguinte, na região da Prefeitura. Agentes de bicicleta circularão pelos locais para orientar os usuários.
Operação também chega aos locais de votação
No domingo, a Emdec terá operação de trânsito em 21 cruzamentos da região central. Das 7h às 18h, equipes permanecerão de forma fixa no entorno de quatro locais considerados de grande circulação: as escolas estaduais Carlos Gomes, na Avenida Anchieta; Bento Quirino, na Avenida Orosimbo Maia; Professor Anibal de Freitas, na Rua 1º de Março; e Professor Adalberto Nascimento, na Rua Adalberto Maia.
Outras regiões com locais de votação também serão monitoradas, incluindo Taquaral, Centro Expandido e os corredores das avenidas Amoreiras, John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Lix da Cunha e Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, além dos corredores de Barão Geraldo e Sousas.