Quem precisar circular pela região central de Campinas neste fim de semana encontrará ruas bloqueadas, desvios e mudanças em dezenas de linhas de ônibus por causa da operação para o primeiro turno das Eleições 2026. As intervenções começam às 5h30 de sábado (3), durante a distribuição das urnas eletrônicas, e serão repetidas no domingo (4), quando os bloqueios permanecerão até o encerramento da apuração.

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A operação da Emdec se concentra principalmente nos arredores da Praça Guilherme de Almeida, Palácio da Cidade e Largo do Rosário. Haverá interdições em trechos da Avenida Francisco Glicério e das ruas General Osório, Barão de Jaguara, César Bierrembach, Bernardino de Campos e Regente Feijó. Também serão reservadas vagas nessas vias e em trechos da Campos Sales.

No sábado, a operação será realizada das 5h30 às 18h. No domingo, as interdições começam no mesmo horário, mas não têm previsão fixa para terminar: serão mantidas até a conclusão das atividades relacionadas à apuração. O acesso ao Cartório Eleitoral pela Rua General Osório ficará restrito às autoridades envolvidas no processo eleitoral.