A realização do primeiro turno das Eleições 2026 vai mobilizar diferentes serviços municipais de Campinas neste fim de semana. A operação começa no sábado (3), com o transporte e a segurança das urnas, atravessa o domingo (4), dia da votação, e continua na segunda-feira (5), com reforço na limpeza dos locais utilizados pelos eleitores.

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A força-tarefa de apoio à Justiça Eleitoral reúne Guarda Municipal, Emdec e as secretarias de Educação e Serviços Públicos. Entre as ações estão escolta das urnas eletrônicas, patrulhamento das escolas municipais, fiscalização contra o derrame de santinhos, limpeza das ruas e alterações no trânsito e no transporte coletivo.

Somente para retirar materiais descartados nas proximidades dos principais colégios eleitorais, o Departamento de Limpeza Urbana (DLU) terá cerca de 70 funcionários trabalhando no domingo. Um caminhão da operação cata-treco também ficará disponível, e as equipes poderão ser deslocadas conforme solicitações dos responsáveis pelas zonas eleitorais.