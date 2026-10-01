A realização do primeiro turno das Eleições 2026 vai mobilizar diferentes serviços municipais de Campinas neste fim de semana. A operação começa no sábado (3), com o transporte e a segurança das urnas, atravessa o domingo (4), dia da votação, e continua na segunda-feira (5), com reforço na limpeza dos locais utilizados pelos eleitores.
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A força-tarefa de apoio à Justiça Eleitoral reúne Guarda Municipal, Emdec e as secretarias de Educação e Serviços Públicos. Entre as ações estão escolta das urnas eletrônicas, patrulhamento das escolas municipais, fiscalização contra o derrame de santinhos, limpeza das ruas e alterações no trânsito e no transporte coletivo.
Somente para retirar materiais descartados nas proximidades dos principais colégios eleitorais, o Departamento de Limpeza Urbana (DLU) terá cerca de 70 funcionários trabalhando no domingo. Um caminhão da operação cata-treco também ficará disponível, e as equipes poderão ser deslocadas conforme solicitações dos responsáveis pelas zonas eleitorais.
Santinhos terão fiscalização especial
O descarte irregular de propaganda eleitoral receberá atenção específica durante a operação. A Guarda Municipal atuará em conjunto com a Polícia Militar para fiscalizar o derrame de santinhos e panfletos nas proximidades dos locais de votação.
Segundo a Prefeitura, em caso de flagrante, o material poderá ser apreendido. O responsável e, quando pertinente, o veículo utilizado poderão ser encaminhados ao distrito policial para as providências cabíveis. A fiscalização complementa a operação anunciada pela Justiça Eleitoral para coibir o despejo de propaganda nas ruas durante a madrugada que antecede a votação.
Na segunda-feira, a limpeza será reforçada com equipes das Administrações Regionais e reeducandos do regime semiaberto que prestam serviços à Secretaria de Serviços Públicos.
Guarda escolta urnas a partir de sábado
A operação de segurança começa às 7h de sábado, quando a Guarda Municipal fará a escolta das urnas eletrônicas do Fórum Eleitoral até as escolas municipais utilizadas como locais de votação. Depois da instalação, agentes permanecerão nas unidades para proteger os equipamentos.
No domingo, a GM continuará nas escolas municipais e fará patrulhamento nos arredores. Depois do encerramento da votação, às 17h, as urnas serão novamente escoltadas até o Fórum Eleitoral. Nas escolas estaduais e particulares, a segurança ficará sob responsabilidade da Polícia Militar.
O comunicado da Prefeitura menciona 74 escolas municipais que funcionarão como locais de votação, enquanto a Secretaria de Educação informa que a Justiça Eleitoral requisitou 66 unidades da rede, que atendem 22,9 mil alunos. O material divulgado não esclarece a diferença entre os dois números.
66 escolas ficam sem aula na sexta
Nas 66 escolas requisitadas à Secretaria Municipal de Educação, não haverá aula nesta sexta-feira (2), para permitir a preparação das unidades para a eleição. As demais escolas municipais funcionarão normalmente.
As unidades utilizadas pela Justiça Eleitoral retomam as atividades na segunda-feira (5). Segundo a Prefeitura, as aulas suspensas serão posteriormente repostas.
A Emdec também participará da operação desde sábado, inicialmente para facilitar o deslocamento das urnas. No domingo, agentes atuarão na organização do trânsito durante e depois da votação. Bloqueios previstos na região central deverão provocar alterações em algumas linhas de ônibus, mas o comunicado não detalha quais itinerários serão afetados.
O primeiro turno ocorre neste domingo, com votação das 8h às 17h. Em situações de emergência ou para acionamento da Guarda Municipal, o telefone é 153.