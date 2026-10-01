Campinas mantém diferentes frentes de manutenção urbana nesta semana, com trabalhos de pavimentação, drenagem e construção de calçada. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam entre segunda-feira (28) e sexta-feira (2) em bairros como Jardim Fernanda, Jardim das Bandeiras, Jardim Chapadão e Vila Rica, além da região central.

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No Jardim Fernanda, na região do Campo Belo, está na fase final a construção de 500 metros de passeio público na Rua Pedro Paulo Colombari. A nova calçada contorna uma área pública que reúne campo de futebol society com piso sintético, playground e academia destinada à terceira idade.

Já a operação tapa-buracos passou por vias de diferentes regiões. Entre os endereços atendidos estão a Rua Altino Arantes, no Jardim das Bandeiras; Rua Dr. Quirino, no Centro; e Rua Benito Olmos Hernandes, na Vila Rica.