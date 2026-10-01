Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite desta terça-feira (30) após roubarem o celular de uma mulher no Parque Oziel, em Campinas. A ação foi realizada pela Guarda Municipal.

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Segundo a corporação, as equipes foram acionadas após a vítima relatar que foi abordada pela dupla, que levou seu aparelho celular. Os agentes iniciaram buscas imediatas pela região e localizaram os dois suspeitos pouco depois.

Com eles, foi recuperado o celular pertencente à vítima. A dupla foi encaminhada à 2ª Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de praxe, o homem permaneceu preso e o adolescente ficou apreendido, ambos à disposição da Justiça.