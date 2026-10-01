01 de outubro de 2026
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CADEIA

Suspeito é preso por importunação sexual em ônibus de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito já havia sido apontado em ocorrência semelhante recentemente; caso será investigado pela Polícia Civil
Suspeito já havia sido apontado em ocorrência semelhante recentemente; caso será investigado pela Polícia Civil

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (30) suspeito de importunação sexual dentro de um ônibus da linha 154, em Campinas. A Guarda Municipal foi acionada após uma passageira denunciar que estava sendo importunada dentro do coletivo.

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Os agentes foram até o local e abordaram o suspeito ainda dentro do ônibus. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de praxe, o homem permaneceu preso.

Segundo informações repassadas pelas equipes, o suspeito já havia sido apontado recentemente em uma ocorrência do mesmo tipo. Naquela ocasião, ele teria deixado o local antes da chegada dos agentes e não foi localizado.

As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades responsáveis. A identidade do suspeito não foi divulgada.

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