Uma abordagem durante patrulhamento terminou com a captura de um homem condenado pela Justiça na manhã desta quinta-feira (1º), no bairro Padre Josimo, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, havia contra ele um mandado de prisão decorrente de uma sentença condenatória já transitada em julgado, quando não cabem mais recursos.
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Policiais do 47º BPM/I passavam pela Rua Amaro Crispim da Silva quando perceberam o homem manuseando um veículo estacionado e decidiram abordá-lo. Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.
A situação mudou após a consulta aos sistemas policiais, que apontou o mandado de prisão em aberto. A PM não informou no comunicado qual crime resultou na condenação, o tamanho da pena imposta ou há quanto tempo o homem era procurado. O registro policial menciona ainda três ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico de drogas.
A Polícia Militar também informou ter consultado a situação do homem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), constatando que o título eleitoral estava suspenso.
O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o mandado foi apresentado à Polícia Civil. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça para cumprimento da determinação judicial.