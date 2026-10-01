Dois homens foram presos depois de serem encontrados carregando uma televisão de 55 polegadas pelas ruas do Parque Santa Bárbara, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, o aparelho havia sido furtado de uma unidade da Congregação Cristã no Brasil. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (30).

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A ocorrência começou quando policiais do 47º BPM/I receberam a informação de que câmeras de segurança haviam registrado um homem entrando em uma residência. A equipe foi ao imóvel, mas não encontrou ninguém e, naquele momento, também não identificou sinais aparentes de arrombamento, danos ou objetos levados.

Durante buscas pela região, os policiais avistaram dois homens transportando a televisão nas proximidades da alça de acesso da Rua Mário Erbolato. Eles foram abordados e, durante a averiguação, a PM constatou que o equipamento pertencia à igreja.