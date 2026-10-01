01 de outubro de 2026
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PERTO DE ESCOLA

Suspeito é preso por tráfico perto de escola em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem foi abordado na Rua Afonso Coppola; PM encontrou duas mochilas com entorpecentes, dinheiro, celular e uma faca.
Homem foi abordado na Rua Afonso Coppola; PM encontrou duas mochilas com entorpecentes, dinheiro, celular e uma faca.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma escola estadual de Campinas nesta quarta-feira (30). A abordagem ocorreu na Rua Afonso Coppola, durante patrulhamento de policiais militares do 47º BPM/I perto da Escola Estadual Professora Laís Bertoni Pereira.

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Na primeira abordagem, os policiais localizaram pedras de substância semelhante a crack e porções que seriam de maconha e dry. A quantidade de entorpecentes apreendida não foi informada pela Polícia Militar.

Durante a ocorrência, segundo a PM, o suspeito indicou que também era proprietário de outra mochila que estava nas proximidades. Nela, os policiais encontraram mais drogas, além de dinheiro em espécie, um telefone celular e uma faca. O valor apreendido também não foi divulgado.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem teria declarado aos agentes que estava comercializando drogas desde o início da manhã.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas, onde a prisão em flagrante por tráfico foi registrada. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

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