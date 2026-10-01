Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades de uma escola estadual de Campinas nesta quarta-feira (30). A abordagem ocorreu na Rua Afonso Coppola, durante patrulhamento de policiais militares do 47º BPM/I perto da Escola Estadual Professora Laís Bertoni Pereira.
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Na primeira abordagem, os policiais localizaram pedras de substância semelhante a crack e porções que seriam de maconha e dry. A quantidade de entorpecentes apreendida não foi informada pela Polícia Militar.
Durante a ocorrência, segundo a PM, o suspeito indicou que também era proprietário de outra mochila que estava nas proximidades. Nela, os policiais encontraram mais drogas, além de dinheiro em espécie, um telefone celular e uma faca. O valor apreendido também não foi divulgado.
Ainda de acordo com o registro policial, o homem teria declarado aos agentes que estava comercializando drogas desde o início da manhã.
O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas, onde a prisão em flagrante por tráfico foi registrada. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.