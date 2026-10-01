Um homem condenado a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado por crimes sexuais foi capturado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (30), no Jardim Filadélfia, em Campinas.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) chegaram ao procurado durante patrulhamento, depois de receberem informações sobre a localização dele. Na abordagem, a consulta aos sistemas policiais confirmou a existência da ordem judicial.

Segundo a PM, a condenação envolve crimes previstos nos artigos 215-A e 217-A do Código Penal, que correspondem, respectivamente, a importunação sexual e estupro de vulnerável. O comunicado não detalha os crimes que deram origem à condenação, quando ocorreram ou há quanto tempo o homem era procurado.