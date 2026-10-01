A Polícia Civil de Cosmópolis investiga a morte de Ademir Alves Rodrigues, de 62 anos, encontrado sem vida na varanda de sua residência, na zona rural do município, no bairro Irapuru. O caso é apurado pela delegacia local.
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O corpo foi encontrado na última terça-feira (29) por um vizinho que passava pelo local e notou o portão da propriedade aberto e danificado. Ao entrar no imóvel, ele encontrou a vítima caída na varanda, além de cômodos revirados e manchas de sangue.
A Polícia Militar foi acionada, e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local. Os agentes identificaram no corpo uma perfuração semelhante à causada por disparo de arma de fogo, embora nenhuma munição ou arma tenha sido localizada na cena. Uma enxada com manchas de sangue também foi apreendida para análise laboratorial.
As autoridades trabalham com diferentes hipóteses, incluindo roubo seguido de morte (latrocínio) ou conflito relacionado a furtos anteriores na propriedade. Segundo a polícia, a vítima havia relatado recentemente o furto de bombas de água usadas no abastecimento do terreno e afirmado ter identificado o autor dos crimes dias antes.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para exames. O sepultamento de Ademir está previsto para esta quinta-feira (1º), em Campinas. As investigações seguem para esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.