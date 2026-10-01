A candidata ao Senado Marina Silva (Rede) estará em Campinas nesta quinta-feira (1º) para uma caminhada no Centro. A atividade está prevista para começar às 9h30. Marina concorre a uma das duas vagas de São Paulo no Senado nas eleições de 2026.

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Marina será acompanhada de outros candidatos a deputado federal e estadual, entre eles Pedro Tourinho (PT), Guida Calixto (PT) e Gustavo Petta (PCdoB).

A eleição está marcada para este domingo, 4 de outubro. Serão escolhidos presidente da República, dois senadores, governador, deputado federal e deputado estadual.