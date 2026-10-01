01 de outubro de 2026
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PREVISÃO

Outubro começa com frente fria e risco de tempestades na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 19°C e 27°C, mas a sensação de calor e abafamento pode permanecer, mesmo com a queda em relação aos dias anteriores.
As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 19°C e 27°C, mas a sensação de calor e abafamento pode permanecer, mesmo com a queda em relação aos dias anteriores.

A quinta-feira (1º) será de céu parcialmente nublado a nublado na Região Metropolitana de Campinas, com chuvas recorrentes e persistentes, especialmente a partir do fim da manhã, devido à chegada de uma frente fria.

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As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 19°C e 27°C, mas a sensação de calor e abafamento pode permanecer, mesmo com a queda em relação aos dias anteriores.

Há potencial para tempestades, com previsão de chuvas torrenciais, alta incidência de raios e possibilidade de granizo. O céu nublado e a instabilidade devem se prolongar até a manhã de sexta-feira, quando algumas aberturas de sol podem surgir a partir da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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