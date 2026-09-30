O orçamento de Campinas poderá superar R$ 12,6 bilhões em 2027, crescimento previsto de 8,3% em relação à peça orçamentária deste ano. O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi protocolado pela Prefeitura nesta quarta-feira (30) na Câmara Municipal e agora seguirá para análise e votação dos vereadores.

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Educação e Saúde concentram os maiores volumes de recursos previstos para o próximo ano. Somadas as estruturas vinculadas às duas áreas, serão mais de R$ 5,4 bilhões. Para Educação e Fumec, a proposta reserva R$ 2,844 bilhões, enquanto Saúde e Rede Mário Gatti terão R$ 2,563 bilhões.

Na Educação, são R$ 2,496 bilhões diretamente para a secretaria e R$ 347,850 milhões para a Fumec. Na Saúde, a divisão prevista é de R$ 1,918 bilhão para a secretaria e R$ 644,957 milhões para a Rede Municipal Dr. Mário Gatti.