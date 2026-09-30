O orçamento de Campinas poderá superar R$ 12,6 bilhões em 2027, crescimento previsto de 8,3% em relação à peça orçamentária deste ano. O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi protocolado pela Prefeitura nesta quarta-feira (30) na Câmara Municipal e agora seguirá para análise e votação dos vereadores.
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Educação e Saúde concentram os maiores volumes de recursos previstos para o próximo ano. Somadas as estruturas vinculadas às duas áreas, serão mais de R$ 5,4 bilhões. Para Educação e Fumec, a proposta reserva R$ 2,844 bilhões, enquanto Saúde e Rede Mário Gatti terão R$ 2,563 bilhões.
Na Educação, são R$ 2,496 bilhões diretamente para a secretaria e R$ 347,850 milhões para a Fumec. Na Saúde, a divisão prevista é de R$ 1,918 bilhão para a secretaria e R$ 644,957 milhões para a Rede Municipal Dr. Mário Gatti.
Serviços Públicos terá R$ 711 milhões
Entre as demais secretarias, Serviços Públicos aparece com R$ 711,754 milhões. A Assistência Social terá R$ 429,143 milhões, enquanto a previsão destinada à área de Transportes é de R$ 410,151 milhões.
Outro volume expressivo está fora das secretarias. O Camprev, responsável pelo sistema previdenciário dos servidores municipais, terá R$ 2,411 bilhões previstos no orçamento para pagamento e gestão de aposentadorias e pensões.
Segundo o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, a proposta mantém Educação e Saúde como prioridades. Ele destacou que o crescimento projetado para o orçamento é de 8,3% e relacionou a concentração de recursos nessas duas áreas às demandas da população.
Câmara terá R$ 301,9 milhões
A proposta reserva ainda R$ 301,920 milhões para a Câmara Municipal de Campinas. As emendas impositivas — recursos cuja destinação é definida pelos vereadores dentro das regras orçamentárias — somam R$ 124,311 milhões.
O texto divulgado pela Prefeitura traz, neste ponto, uma referência à “LOA 2026”, embora a proposta protocolada nesta quarta-feira seja a LOA de 2027. Pelo contexto do comunicado, os valores de R$ 301,920 milhões para a Câmara e R$ 124,311 milhões para emendas são apresentados como integrantes da proposta orçamentária encaminhada para o próximo ano.
A apresentação da LOA abre agora a etapa legislativa do orçamento. Os valores ainda não são definitivos, já que o projeto poderá receber emendas e precisará ser aprovado pela Câmara antes de seguir para sanção.