Campinas terminou agosto com saldo positivo de 1.494 empregos formais, resultado quase três vezes superior ao registrado no mesmo mês de 2025. Há um ano, a diferença entre contratações e demissões havia ficado em 535 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
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Na comparação entre os dois períodos, Campinas acrescentou 959 postos ao saldo mensal, o que representa crescimento de aproximadamente 179%. Os números, divulgados nesta terça-feira (29), consideram admissões e desligamentos com carteira assinada ocorridos durante agosto.
O resultado não significa que apenas 1.494 trabalhadores tenham sido contratados no mês. O número corresponde ao saldo líquido do mercado formal, ou seja, à quantidade de admissões que superou o total de desligamentos no período.
Serviços respondem pela maior parte do saldo
O setor de serviços terminou agosto com saldo de 1.132 vagas, respondendo pela maior parcela do resultado positivo de Campinas. A indústria aparece na sequência, com 197 postos, enquanto a construção civil registrou saldo de 125 empregos.
Somados, esses três segmentos responderam por 1.454 dos 1.494 postos líquidos registrados no município. O resultado geral do Caged também considera as movimentações do comércio e da agropecuária.
Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, os dados mostram um desempenho positivo do mercado de trabalho local. “Nosso trabalho é contribuir para que esse movimento se traduza em oportunidades para a população, aproximando quem busca uma colocação das empresas que precisam contratar”, afirmou.