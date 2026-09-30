30 de setembro de 2026
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MERCADO DE TRABALHO

Campinas quase triplica saldo de empregos em um ano

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Cidade fechou agosto com saldo de 1.494 postos com carteira assinada, quase três vezes o resultado registrado no mesmo mês de 2025.
Cidade fechou agosto com saldo de 1.494 postos com carteira assinada, quase três vezes o resultado registrado no mesmo mês de 2025.

Campinas terminou agosto com saldo positivo de 1.494 empregos formais, resultado quase três vezes superior ao registrado no mesmo mês de 2025. Há um ano, a diferença entre contratações e demissões havia ficado em 535 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

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Na comparação entre os dois períodos, Campinas acrescentou 959 postos ao saldo mensal, o que representa crescimento de aproximadamente 179%. Os números, divulgados nesta terça-feira (29), consideram admissões e desligamentos com carteira assinada ocorridos durante agosto.

O resultado não significa que apenas 1.494 trabalhadores tenham sido contratados no mês. O número corresponde ao saldo líquido do mercado formal, ou seja, à quantidade de admissões que superou o total de desligamentos no período.

Serviços respondem pela maior parte do saldo

O setor de serviços terminou agosto com saldo de 1.132 vagas, respondendo pela maior parcela do resultado positivo de Campinas. A indústria aparece na sequência, com 197 postos, enquanto a construção civil registrou saldo de 125 empregos.

Somados, esses três segmentos responderam por 1.454 dos 1.494 postos líquidos registrados no município. O resultado geral do Caged também considera as movimentações do comércio e da agropecuária.

Para o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, os dados mostram um desempenho positivo do mercado de trabalho local. “Nosso trabalho é contribuir para que esse movimento se traduza em oportunidades para a população, aproximando quem busca uma colocação das empresas que precisam contratar”, afirmou.

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