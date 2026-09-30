Campinas terminou agosto com saldo positivo de 1.494 empregos formais, resultado quase três vezes superior ao registrado no mesmo mês de 2025. Há um ano, a diferença entre contratações e demissões havia ficado em 535 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

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Na comparação entre os dois períodos, Campinas acrescentou 959 postos ao saldo mensal, o que representa crescimento de aproximadamente 179%. Os números, divulgados nesta terça-feira (29), consideram admissões e desligamentos com carteira assinada ocorridos durante agosto.

O resultado não significa que apenas 1.494 trabalhadores tenham sido contratados no mês. O número corresponde ao saldo líquido do mercado formal, ou seja, à quantidade de admissões que superou o total de desligamentos no período.