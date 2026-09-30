A Rua Coronel Quirino, no Cambuí, terá 101 vagas de Zona Azul Digital a partir de novembro. O estacionamento rotativo será implantado no trecho entre as ruas Bandeirantes e Conceição, com cobrança a partir de 3 de novembro e permanência máxima de duas horas.
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Antes do início da operação, a Emdec fará a sinalização do trecho durante o mês de outubro, com pintura no pavimento e instalação das placas de regulamentação. Na primeira semana de funcionamento, a fiscalização terá caráter educativo, com abordagens de orientação e sem aplicação de penalidades.
A tarifa será de R$ 4 de segunda a sexta-feira e R$ 2 aos sábados. O estacionamento rotativo funciona das 9h às 18h nos dias úteis e das 9h às 13h aos sábados. A ativação pode ser feita pelo aplicativo da Emdec, pelo QR Code instalado nas placas ou nos pontos de venda credenciados.
Expansão no Cambuí
A implantação na Coronel Quirino é resultado de discussões da Emdec com a Abrasel, Associação Viva Cambuí e Conseg Cambuí. Segundo as entidades, a concentração de restaurantes, farmácias, academias, bancos e outros estabelecimentos no trecho aumenta a procura por estacionamento e cria demanda por maior rotatividade.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirmou que o município vem mapeando com comerciantes e entidades locais outros pontos com demanda pelo sistema. “Estamos, ao lado dos comerciantes e associações vinculadas, mapeando pontos estratégicos que apresentam a demanda pelo estacionamento rotativo”, disse.
A Coronel Quirino será a segunda expansão recente da Zona Azul no bairro. Em janeiro, 114 vagas começaram a funcionar na Avenida Coronel Silva Telles, entre a Avenida Júlio de Mesquita e a Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul. A próxima etapa deverá chegar à Rua Maria Monteiro, mas o trecho que receberá as vagas ainda não foi definido.
Vagas especiais serão mantidas
A implantação não eliminará as áreas já destinadas a carga e descarga, paradas rápidas de 15 minutos, idosos, pessoas com deficiência e motocicletas. No caso das vagas reservadas a idosos e pessoas com deficiência, permanece obrigatória a credencial física ou digital e também o pagamento da Zona Azul.
Atualmente, Campinas possui cerca de 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo, distribuídas pelo Centro, Cambuí e Guanabara. Dependendo do local, o limite de permanência é de uma, duas ou cinco horas.
A fiscalização é realizada por agentes da mobilidade e também por veículo equipado com câmeras capazes de fazer a leitura das placas. Estacionar em uma vaga de Zona Azul sem ativar o crédito configura infração grave, com multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo.