A Rua Coronel Quirino, no Cambuí, terá 101 vagas de Zona Azul Digital a partir de novembro. O estacionamento rotativo será implantado no trecho entre as ruas Bandeirantes e Conceição, com cobrança a partir de 3 de novembro e permanência máxima de duas horas.

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Antes do início da operação, a Emdec fará a sinalização do trecho durante o mês de outubro, com pintura no pavimento e instalação das placas de regulamentação. Na primeira semana de funcionamento, a fiscalização terá caráter educativo, com abordagens de orientação e sem aplicação de penalidades.

A tarifa será de R$ 4 de segunda a sexta-feira e R$ 2 aos sábados. O estacionamento rotativo funciona das 9h às 18h nos dias úteis e das 9h às 13h aos sábados. A ativação pode ser feita pelo aplicativo da Emdec, pelo QR Code instalado nas placas ou nos pontos de venda credenciados.