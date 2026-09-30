A quatro dias das eleições, Vini Oliveira (Cidadania) conseguiu uma decisão judicial que afasta, por enquanto, o efeito de inelegibilidade decorrente da cassação de seu mandato na Câmara de Campinas. A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) na terça-feira (29) e acrescenta um novo capítulo à disputa jurídica que acompanha a candidatura do ex-vereador a deputado estadual.
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A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) pelos advogados Haroldo Cardella, Rodolfo Nóbrega Luz e Luciano Stringheti Silva de Almeida, que representam Vini. Segundo a defesa, a decisão suspende os efeitos do Decreto Legislativo 6.407/2026 especificamente quanto à inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/1990. O processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, o conteúdo integral da decisão não está disponível para consulta pública.
Na prática, a liminar reforça a condição de Vini para disputar a eleição deste domingo (4). O registro da candidatura ao cargo de deputado estadual já havia sido deferido pela Justiça Eleitoral antes da cassação e continuava válido. Dados eleitorais consultados nesta quarta-feira mantêm o candidato na disputa pelo Cidadania.
Cassação
A situação jurídica ganhou contornos incomuns por causa da sequência dos acontecimentos. Vini teve o registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral e, posteriormente, em 9 de setembro, perdeu o mandato de vereador por decisão da Câmara de Campinas. O plenário aprovou a cassação por 23 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção, ao acolher a conclusão da Comissão Processante por quebra de decoro parlamentar.
Com a cassação, a Câmara publicou o Decreto Legislativo 6.407/2026 e convocou o primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, Tak Chung Wu, que tomou posse no dia 16. A liminar anunciada agora trata do efeito de inelegibilidade atribuído à cassação e não significa a devolução do mandato de vereador a Vini. Tak permanece ocupando a cadeira na Câmara.
Na nota divulgada nesta quarta-feira, os advogados afirmam que o TJ-SP considerou presentes a plausibilidade dos argumentos e a urgência provocada pela proximidade da eleição. Essa descrição, no entanto, parte da própria defesa, já que o processo está sob segredo de Justiça e a íntegra da nova decisão não pôde ser verificada publicamente.
Republicanos já tentou questionar candidatura
A possível inelegibilidade de Vini já havia chegado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Depois da cassação, o diretório municipal do Republicanos protocolou uma petição pedindo que o fato superveniente fosse considerado no processo de registro da candidatura.
A relatora Maria Claudia Bedotti rejeitou a tentativa de reabrir o processo por meio daquele instrumento, afirmando que o registro já havia transitado em julgado. A magistrada ressaltou, porém, que a decisão não analisava se a cassação efetivamente configurava a causa de inelegibilidade, questão que poderia ser discutida pela via processual adequada.
É justamente sobre os efeitos da cassação que recai a nova liminar anunciada pela defesa. Com a decisão do TJ-SP e sem alteração do registro pela Justiça Eleitoral até o momento, Vini Oliveira permanece candidato a deputado estadual no pleito deste domingo.
A decisão é provisória e não encerra a discussão judicial sobre a validade da cassação. A defesa afirma que continuará buscando o reconhecimento definitivo da nulidade do processo conduzido pela Câmara de Campinas.