A quatro dias das eleições, Vini Oliveira (Cidadania) conseguiu uma decisão judicial que afasta, por enquanto, o efeito de inelegibilidade decorrente da cassação de seu mandato na Câmara de Campinas. A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) na terça-feira (29) e acrescenta um novo capítulo à disputa jurídica que acompanha a candidatura do ex-vereador a deputado estadual.

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A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) pelos advogados Haroldo Cardella, Rodolfo Nóbrega Luz e Luciano Stringheti Silva de Almeida, que representam Vini. Segundo a defesa, a decisão suspende os efeitos do Decreto Legislativo 6.407/2026 especificamente quanto à inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/1990. O processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, o conteúdo integral da decisão não está disponível para consulta pública.

Na prática, a liminar reforça a condição de Vini para disputar a eleição deste domingo (4). O registro da candidatura ao cargo de deputado estadual já havia sido deferido pela Justiça Eleitoral antes da cassação e continuava válido. Dados eleitorais consultados nesta quarta-feira mantêm o candidato na disputa pelo Cidadania.

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