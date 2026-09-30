Empresas, profissionais autônomos e outros prestadores de serviços de Campinas terão até 11 de dezembro para renegociar dívidas de ISSQN sem pagar juros e multas. A Prefeitura prorrogou o prazo de adesão ao Refis do imposto, mantendo o desconto de 100% sobre esses encargos.

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O programa alcança débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza vencidos e ainda não pagos, independentemente de estarem ou não inscritos em dívida ativa. Também podem entrar na negociação valores que já estejam em cobrança administrativa ou judicial.

O contribuinte pode optar pelo parcelamento, mas há uma condição: todas as prestações precisam estar quitadas até dezembro de 2026. Parcelamentos feitos anteriormente também podem ser renegociados, inclusive aqueles que acabaram rescindidos.