Empresas, profissionais autônomos e outros prestadores de serviços de Campinas terão até 11 de dezembro para renegociar dívidas de ISSQN sem pagar juros e multas. A Prefeitura prorrogou o prazo de adesão ao Refis do imposto, mantendo o desconto de 100% sobre esses encargos.
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O programa alcança débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza vencidos e ainda não pagos, independentemente de estarem ou não inscritos em dívida ativa. Também podem entrar na negociação valores que já estejam em cobrança administrativa ou judicial.
O contribuinte pode optar pelo parcelamento, mas há uma condição: todas as prestações precisam estar quitadas até dezembro de 2026. Parcelamentos feitos anteriormente também podem ser renegociados, inclusive aqueles que acabaram rescindidos.
Quem pode aderir
O Refis abrange cerca de 200 atividades sujeitas ao ISSQN. Entre os segmentos contemplados estão clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, hospitais, escolas e faculdades, empresas de tecnologia, hotéis, academias, salões de beleza, oficinas mecânicas, transportadoras e estacionamentos.
A lista inclui ainda escritórios de advocacia, contabilidade, arquitetura, engenharia e consultoria, além de pet shops, gráficas, agências de turismo, empresas de vigilância e organizadores de eventos.
Segundo o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, a extensão do prazo pretende aumentar o número de contribuintes com condições de negociar os débitos. “Queremos dar mais tempo e oportunidade para que os contribuintes consigam negociar suas dívidas e colocar sua situação em dia”, afirmou.
Adesão é pela internet
O procedimento pode ser realizado digitalmente pelo Ambiente Exclusivo da Prefeitura. No sistema, o contribuinte consulta os débitos existentes e formaliza a adesão ao programa.
Acesse o Ambiente Exclusivo da Prefeitura
Quem tiver dificuldade para concluir o procedimento pela internet poderá procurar o atendimento do Porta Aberta, no Paço Municipal, mediante agendamento. A Prefeitura também mantém uma página específica com orientações e simuladores para a negociação.