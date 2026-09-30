Campinas chegou a 34 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe em 2026. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais um óbito pela doença: uma mulher de 92 anos que, segundo a pasta, não apresentava comorbidades e estava vacinada contra a gripe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A morte ocorreu em 22 de julho, mas entrou agora no balanço municipal. Com a atualização, Campinas contabiliza desde janeiro 377 casos de SRAG por influenza, dos quais 34 terminaram em óbito.

Os números deste ano permanecem abaixo do total registrado durante todo o ano passado. Em 2025, foram 561 casos e 69 mortes pela forma grave da gripe. Entre as pessoas que morreram naquele ano, 54 não haviam recebido a vacina contra a doença.