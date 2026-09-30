Campinas chegou a 34 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pelo vírus da gripe em 2026. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais um óbito pela doença: uma mulher de 92 anos que, segundo a pasta, não apresentava comorbidades e estava vacinada contra a gripe.
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A morte ocorreu em 22 de julho, mas entrou agora no balanço municipal. Com a atualização, Campinas contabiliza desde janeiro 377 casos de SRAG por influenza, dos quais 34 terminaram em óbito.
Os números deste ano permanecem abaixo do total registrado durante todo o ano passado. Em 2025, foram 561 casos e 69 mortes pela forma grave da gripe. Entre as pessoas que morreram naquele ano, 54 não haviam recebido a vacina contra a doença.
Vacinação chega a 363 mil doses
A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade nos 69 Centros de Saúde de Campinas. Não é necessário agendamento e a orientação é apresentar documento com foto e, quando disponível, a caderneta de vacinação.
Neste ano, o imunizante utilizado protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B. A vacina pode ser aplicada simultaneamente com outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.
Até 1º de setembro, Campinas havia aplicado 363.664 doses contra a gripe desde o início da estratégia de imunização, em 28 de março. Desse total, 172.922 foram destinadas aos três grupos considerados público-alvo pelo Calendário Nacional: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos.
Entre os idosos, foram aplicadas 128.757 doses, correspondentes a 57,56% de cobertura. Nas crianças, foram 37.020 doses e cobertura de 54,18%. Entre as gestantes, 7.145 doses foram administradas, levando o índice a 83,09%.
Desde 1º de junho, a vacinação foi ampliada para toda a população com pelo menos 6 meses. A Secretaria de Saúde também recomenda medidas como manter os ambientes ventilados, higienizar frequentemente as mãos e usar máscara em caso de sintomas gripais, reduzindo a possibilidade de transmissão para outras pessoas.