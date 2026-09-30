A Câmara de Campinas realiza nesta quarta-feira (30) a última sessão ordinária antes das eleições gerais de domingo (4). Na despedida do plenário antes da votação nas urnas, um dos principais projetos da pauta mexe diretamente nas regras para construção e verticalização da cidade: o PLC 42/2026, enviado pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), que altera critérios da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.

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A proposta será analisada em primeira discussão na 55ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h. O ponto central é uma revisão das regras da outorga onerosa do direito de construir, instrumento que permite ampliar o potencial construtivo de um terreno além do Coeficiente de Aproveitamento Básico mediante contrapartida financeira ao município. O texto já passou por audiência pública na Câmara, onde a Prefeitura defendeu a necessidade de reformular a cobrança e participantes levantaram questionamentos sobre os impactos das mudanças.

Pelo projeto, o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAb) passa a ser 1 no território de Campinas, ressalvadas as exceções previstas na legislação. Na prática, o índice estabelece quanto pode ser construído em relação à área do terreno antes da incidência das regras para utilização de potencial adicional.