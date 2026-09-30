A Câmara de Campinas realiza nesta quarta-feira (30) a última sessão ordinária antes das eleições gerais de domingo (4). Na despedida do plenário antes da votação nas urnas, um dos principais projetos da pauta mexe diretamente nas regras para construção e verticalização da cidade: o PLC 42/2026, enviado pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), que altera critérios da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo.
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A proposta será analisada em primeira discussão na 55ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h. O ponto central é uma revisão das regras da outorga onerosa do direito de construir, instrumento que permite ampliar o potencial construtivo de um terreno além do Coeficiente de Aproveitamento Básico mediante contrapartida financeira ao município. O texto já passou por audiência pública na Câmara, onde a Prefeitura defendeu a necessidade de reformular a cobrança e participantes levantaram questionamentos sobre os impactos das mudanças.
Pelo projeto, o Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAb) passa a ser 1 no território de Campinas, ressalvadas as exceções previstas na legislação. Na prática, o índice estabelece quanto pode ser construído em relação à área do terreno antes da incidência das regras para utilização de potencial adicional.
Nova fórmula para a outorga
O PLC também modifica a fórmula utilizada para calcular quanto o empreendedor terá de pagar ao município quando utilizar potencial construtivo acima do coeficiente básico. Entrarão no cálculo fatores como área do terreno, diferença entre o coeficiente utilizado e o CAb, valor de referência do metro quadrado, localização e zoneamento.
A Prefeitura argumentou durante a tramitação que a fórmula atual pode produzir valores excessivamente elevados. Na audiência pública de agosto, representantes do Executivo citaram caso em que a cobrança teria alcançado R$ 101 milhões, valor próximo ao custo do próprio empreendimento. A justificativa apresentada pelo governo é tornar a cobrança mais uniforme e compatível com o Plano Diretor.
A proposta, entretanto, também provocou questionamentos durante a tramitação. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) emitiu parecer desfavorável ao PLC, manifestando preocupação, entre outros pontos, com a adoção do coeficiente básico 1 para a cidade e seus possíveis efeitos urbanísticos. Em audiência posterior, vereadores e representantes da sociedade também levantaram dúvidas sobre adensamento e infraestrutura urbana, levando o Executivo a admitir a análise de ajustes.
Projeto cria descontos
O texto estabelece ainda desconto de 50% na outorga para determinados empreendimentos que cumpram simultaneamente requisitos previstos para HCSEI, tenham unidades de até 60 metros quadrados, promovam fruição pública de alargamento e reservem pelo menos metade da área computável do pavimento com acesso à rua para atividade comercial.
Outro benefício será destinado aos projetos que reservarem pelo menos 20% do terreno para fruição pública, que poderão obter redução de 10% na cobrança. Caso o empreendimento deixe de cumprir posteriormente a finalidade que permitiu o desconto ou a isenção, o município poderá cancelar o benefício e cobrar o valor correspondente em dobro, além de juros e correção.
Há também uma mudança para empreendimentos que desistirem da obra. Se o responsável solicitar o cancelamento do Alvará de Execução antes do início da construção, poderá pedir a devolução integral do valor pago pela outorga, desde que comprove o cancelamento e os pagamentos realizados.
Regra especial para ZC2
Nos terrenos alcançados por dois ou mais zoneamentos da legislação anterior, o projeto determina que seja considerado, para definição do coeficiente básico, aquele que ocupar a maior parte do lote ou gleba.
O PLC cria ainda uma regra específica para imóveis atualmente classificados como Zona de Centralidade 2 (ZC2) que anteriormente pertenciam às zonas Z10 e Z13. Nesses casos, o coeficiente máximo poderá ficar até 50% acima do limite normalmente estabelecido para a ZC2.
Os processos já em andamento também são contemplados. Quando a cobrança da outorga ainda não estiver formalizada, o interessado poderá optar pela nova metodologia em até 180 dias após a eventual entrada em vigor da lei.
APA mantém regras atuais
Na Área de Proteção Ambiental de Campinas, permanecem por enquanto os parâmetros previstos na legislação específica. O PLC estabelece essa manutenção até a conclusão de estudos técnicos para compatibilização das normas. Durante a audiência pública, representantes da Prefeitura afirmaram que a proposta em discussão não altera neste momento os parâmetros da APA.
O projeto também afasta a cobrança de outorga em processos de regularização referentes a edificações comprovadamente concluídas até 20 de dezembro de 2018. Para Áreas de Grandes Empreendimentos que já tenham Termos de Acordo de Compromisso com a Prefeitura, continuam valendo os coeficientes e parâmetros previstos nesses documentos.
A votação desta quarta-feira será apenas a primeira discussão do PLC 42/2026. Caso seja aprovado, o texto ainda precisará retornar ao plenário para a votação definitiva antes de seguir para sanção ou veto do prefeito.