30 de setembro de 2026
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SAÚDE

Farmácia do CS Balão fecha por dois dias para mudança

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Serviço fica suspenso nesta quarta e quinta-feira para mudança; atendimento será retomado na sexta-feira em novo espaço.
Serviço fica suspenso nesta quarta e quinta-feira para mudança; atendimento será retomado na sexta-feira em novo espaço.

Quem utiliza a farmácia do Centro de Saúde Dr. Pedro Agápio de Aquino Netto, o CS Balão do Laranja, em Campinas, precisará procurar outra unidade nesta quarta-feira (30) e quinta-feira (1º). O serviço ficará temporariamente fechado para a transferência dos medicamentos e equipamentos para um novo espaço dentro da unidade.

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A nova farmácia já está pronta e foi instalada na área externa do Centro de Saúde. Com a mudança, os pacientes que procuram exclusivamente a retirada de medicamentos não precisarão acessar as demais áreas internas da unidade.

Os dois dias de interrupção serão utilizados para limpeza do novo espaço e dos móveis, organização da estrutura e recebimento dos insumos. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é retomar o atendimento normalmente na sexta-feira (2), a partir das 7h.

Medicamentos podem ser retirados em outros CSs

Durante o fechamento, os pacientes poderão buscar os medicamentos em qualquer um dos outros Centros de Saúde da rede municipal, desde que o produto esteja disponível. Entre as alternativas mais próximas estão os CSs Perseu, Ipaussurama e Integração.

Antes de sair de casa, a orientação é consultar pela internet o estoque do medicamento procurado.

Consulte a disponibilidade de medicamentos em Campinas

A interrupção temporária atinge apenas o funcionamento da farmácia.

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