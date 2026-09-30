Quem utiliza a farmácia do Centro de Saúde Dr. Pedro Agápio de Aquino Netto, o CS Balão do Laranja, em Campinas, precisará procurar outra unidade nesta quarta-feira (30) e quinta-feira (1º). O serviço ficará temporariamente fechado para a transferência dos medicamentos e equipamentos para um novo espaço dentro da unidade.

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A nova farmácia já está pronta e foi instalada na área externa do Centro de Saúde. Com a mudança, os pacientes que procuram exclusivamente a retirada de medicamentos não precisarão acessar as demais áreas internas da unidade.

Os dois dias de interrupção serão utilizados para limpeza do novo espaço e dos móveis, organização da estrutura e recebimento dos insumos. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é retomar o atendimento normalmente na sexta-feira (2), a partir das 7h.