A rede de Atenção Primária à Saúde de Campinas realizou 1,55 milhão de atendimentos individuais entre maio e agosto de 2026, crescimento de 4,3% em relação aos 1,48 milhão registrados nos primeiros quatro meses do ano. Os números fazem parte da prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (29), na Câmara.

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O 2º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) também aponta queda da mortalidade infantil, crescimento das visitas de agentes comunitários e dos atendimentos odontológicos, além de indicadores de vacinação acima de 93% entre crianças menores de 2 anos. No período acumulado até agosto, Secretaria de Saúde e Rede Mário Gatti contabilizaram juntas R$ 1,499 bilhão em despesas.

Entre os dois quadrimestres, as visitas dos agentes comunitários de saúde passaram de 105.856 para 113.771, alta de 7,5%. Os atendimentos odontológicos subiram de 52.763 para 55.937, enquanto o total de procedimentos da Atenção Primária avançou de 1,805 milhão para 1,842 milhão.