A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu um motorista de 64 anos por embriaguez ao volante. O caso ocorreu na Estrada da General Motors. O COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil recebeu uma ligação informando que o condutor de uma Fiat Strada trafegava em zigue-zague pela via, colocando outros motoristas em risco.

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As equipes de patrulhamento foram acionadas imediatamente, e a viatura localizou e abordou o suspeito. Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez e não tinha condições de realizar o teste do etilômetro.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido a um pátio credenciado pelo Poder Público. O motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de alcoolemia, que confirmou o estado de embriaguez.