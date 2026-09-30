Uma residência foi arrombada e furtada na terça-feira (29), no Parque Bela Aliança, em Campinas. Os criminosos aproveitaram a ausência dos moradores para invadir o imóvel. A vítima relatou que saiu rapidamente de casa para ir a um estabelecimento comercial.

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Ao retornar, encontrou a porta arrombada e diversos pertences levados, entre eles televisores e outros itens. A quantidade exata dos objetos furtados ainda não foi informada.

Além do prejuízo material, os criminosos provocaram danos consideráveis ao imóvel durante a ação. A residência possui cachorros, que estavam presos no momento do crime. A suspeita é de que os invasores tenham entrado por um ponto que não permitia o acesso dos animais.