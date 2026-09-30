A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar nebulosidade variável nesta quarta-feira (30), com períodos de sol e céu parcialmente nublado a nublado. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva e tempestades severas de alto impacto.

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Entre os principais riscos estão chuva localmente forte e volumosa, alta incidência de raios, possibilidade de granizo e vendavais. As temperaturas variam entre 20°C e 33°C, e os períodos de sol devem manter a sensação de tempo abafado ao longo do dia.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).