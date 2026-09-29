Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar em uma ocorrência envolvendo cigarros eletrônicos em Indaiatuba, nesta terça-feira (29). Durante a ação, os policiais localizaram em um imóvel uma grande quantidade de dispositivos conhecidos como vapes, além de essências e dinheiro em espécie.

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Segundo as informações preliminares da PM, o material estava espalhado por diferentes pontos do imóvel. A ocorrência é tratada inicialmente como descaminho e contrabando, mas os procedimentos ainda estavam em andamento e a quantidade de produtos encontrados não havia sido contabilizada até a última atualização.

A Polícia Militar também aguardava uma definição sobre a realização de perícia no imóvel. Os valores apreendidos, a quantidade de cigarros eletrônicos e essências e outras circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser confirmados oficialmente após a conclusão do trabalho policial.