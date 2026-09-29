Motoristas que circulam pelo Jardim Aurélia, em Campinas, terão uma mudança no trânsito a partir das 10h desta quarta-feira (30). Um trecho da Rua Dante Suriani passará a operar em sentido único, conforme determinação da Secretaria Municipal de Transportes (Setransp).

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A alteração será implantada em uma quadra, entre a Avenida Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e a Rua Comendador Jerônimo de Campos Freire. Com a nova configuração, os veículos poderão circular apenas no sentido da avenida em direção à Comendador Jerônimo de Campos Freire.

Segundo a Setransp, a medida pretende melhorar as condições de circulação e a segurança viária no trecho. A mudança será formalizada pela Resolução nº 305/2026, com publicação no Diário Oficial do Município.