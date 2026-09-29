01 de outubro de 2026
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HORTOLÂNDIA

Ladrão é preso nos fundos de comércio após furtar R$ 362

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Santana, no bairro Vila Real, em Hortolândia, na segunda-feira (28).

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Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para averiguar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram um cerco e localizaram o indivíduo nos fundos do comércio. Durante a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 362.

Em vistoria no interior do estabelecimento, os agentes constataram que uma janela estava aberta e que as gavetas dos caixas haviam sido reviradas, assim como produtos alimentícios. O segurança responsável pelo local apresentou imagens do sistema interno de monitoramento, que mostram o suspeito dentro do comércio durante o furto.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, e o indivíduo permaneceu preso.

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