Um homem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Santana, no bairro Vila Real, em Hortolândia, na segunda-feira (28).

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Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para averiguar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram um cerco e localizaram o indivíduo nos fundos do comércio. Durante a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 362.

Em vistoria no interior do estabelecimento, os agentes constataram que uma janela estava aberta e que as gavetas dos caixas haviam sido reviradas, assim como produtos alimentícios. O segurança responsável pelo local apresentou imagens do sistema interno de monitoramento, que mostram o suspeito dentro do comércio durante o furto.