Um árbitro foi agredido por jogadores durante uma partida de futebol amador no último fim de semana, em Campinas, e precisará passar por cirurgia. O caso ocorreu no Centro Esportivo João do Pulo, na região do Padre Anchieta.

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O confronto entre Cruzeirinho Campo Belo e Vila Renascença era válido pela Série Ouro do campeonato amador da cidade. Durante o jogo, um desentendimento entre atletas e o juiz terminou com jogadores do Cruzeirinho partindo para cima da arbitragem. O árbitro foi atingido por socos e chutes.

Segundo relatos, ele tentou fugir e se esconder atrás do gol, mas foi alcançado e continuou sendo agredido pelos jogadores.