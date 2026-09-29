Um árbitro foi agredido por jogadores durante uma partida de futebol amador no último fim de semana, em Campinas, e precisará passar por cirurgia. O caso ocorreu no Centro Esportivo João do Pulo, na região do Padre Anchieta.
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O confronto entre Cruzeirinho Campo Belo e Vila Renascença era válido pela Série Ouro do campeonato amador da cidade. Durante o jogo, um desentendimento entre atletas e o juiz terminou com jogadores do Cruzeirinho partindo para cima da arbitragem. O árbitro foi atingido por socos e chutes.
Segundo relatos, ele tentou fugir e se esconder atrás do gol, mas foi alcançado e continuou sendo agredido pelos jogadores.
Após a agressão, o árbitro recebeu atendimento médico. Exames constataram uma lesão no ombro, que exigirá cirurgia para correção.
Árbitros anunciam paralisação
Em resposta ao episódio, os árbitros que atuam na Série Ouro do futebol amador anunciaram paralisação da arbitragem no campeonato. Em comunicado, o grupo classificou o caso como “mais uma agressão” e desabafou:
“Todos somos pais de família e não saímos de casa para brincar, ou até mesmo roubar, como muitos dizem. Estamos cansados! Cada final de semana é um árbitro diferente. Isso vai até quando?”
A paralisação segue sem prazo definido. Procuradas, as organizações responsáveis pelo campeonato ainda não se manifestaram sobre o caso.