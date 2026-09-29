Moradores de ao menos três cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) enfrentam desabastecimento de água desde o último sábado (26), após um serviço de manutenção da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A previsão da empresa é que o fornecimento seja restabelecido, com normalização completa, até terça-feira (29).

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Enquanto isso, moradores relatam dificuldades para realizar tarefas básicas e gastos extras com a compra de água e alimentos. Os bairros com relatos de desabastecimento são:

Paulínia: Parque Bom Retiro, Cooperlotes, Monte Alegre, João Aranha e Parque dos Servidores;

Hortolândia: Jardim Amanda;

Monte Mor: Jardim Paviotti.

Em Paulínia, a Prefeitura precisou enviar caminhões-pipa para atender os locais mais críticos, com prioridade para serviços públicos essenciais, como unidades escolares e o Hospital Municipal. A administração municipal também notificou extrajudicialmente a Sabesp.