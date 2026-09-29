29 de setembro de 2026
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DESABASTECIMENTO

Hortolândia, Monte Mor e Paulínia estão sem água desde sábado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Previsão da Sabesp é que o fornecimento seja restabelecido com normalização completa até terça (29).sofrem com falta de água na região
Previsão da Sabesp é que o fornecimento seja restabelecido com normalização completa até terça (29).sofrem com falta de água na região

Moradores de ao menos três cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) enfrentam desabastecimento de água desde o último sábado (26), após um serviço de manutenção da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A previsão da empresa é que o fornecimento seja restabelecido, com normalização completa, até terça-feira (29).

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Enquanto isso, moradores relatam dificuldades para realizar tarefas básicas e gastos extras com a compra de água e alimentos. Os bairros com relatos de desabastecimento são:

  • Paulínia: Parque Bom Retiro, Cooperlotes, Monte Alegre, João Aranha e Parque dos Servidores;
  • Hortolândia: Jardim Amanda;
  • Monte Mor: Jardim Paviotti.

Em Paulínia, a Prefeitura precisou enviar caminhões-pipa para atender os locais mais críticos, com prioridade para serviços públicos essenciais, como unidades escolares e o Hospital Municipal. A administração municipal também notificou extrajudicialmente a Sabesp.

De acordo com a companhia, as fortes chuvas das últimas semanas carregaram sedimentos para o sistema de captação, o que provocou danos aos equipamentos.

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