29 de setembro de 2026
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MAL SÚBITO

Motorista morre após sofrer mal súbito na SP-340 em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Ocorrência aconteceu na tarde desta segunda-feira, no km 121 da SP-340; acostamento ficou interditado por mais de quatro horas.
Ocorrência aconteceu na tarde desta segunda-feira, no km 121 da SP-340; acostamento ficou interditado por mais de quatro horas.

Um motorista morreu depois de sofrer um mal súbito enquanto trafegava pela Rodovia Campinas-Mogi (SP-340), em Campinas, na tarde desta segunda-feira (28). A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, no km 121, sentido norte.

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Segundo as informações encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Renovias, o motorista seguia em um Chevrolet Corsa Classic quando, ao chegar à entrada de uma propriedade às margens da rodovia, sofreu o mal súbito.

Não houve necessidade de bloqueio das duas faixas de circulação. O acostamento no sentido norte permaneceu interditado por um período superior a quatro horas. Não houve registro de congestionamento provocado pela ocorrência.

O registro oficial não aponta colisão com outro veículo ou estrutura. A dinâmica informada pela concessionária atribui a ocorrência ao mal súbito sofrido pelo motorista.

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