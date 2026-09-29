Um motorista morreu depois de sofrer um mal súbito enquanto trafegava pela Rodovia Campinas-Mogi (SP-340), em Campinas, na tarde desta segunda-feira (28). A ocorrência foi registrada por volta das 17h40, no km 121, sentido norte.

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Segundo as informações encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Renovias, o motorista seguia em um Chevrolet Corsa Classic quando, ao chegar à entrada de uma propriedade às margens da rodovia, sofreu o mal súbito.

Não houve necessidade de bloqueio das duas faixas de circulação. O acostamento no sentido norte permaneceu interditado por um período superior a quatro horas. Não houve registro de congestionamento provocado pela ocorrência.