Depois de enfrentar uma sequência de dias de calor intenso, Campinas começa a sentir nesta quarta-feira (30) uma mudança mais acentuada no tempo. A temperatura ainda poderá chegar aos 33°C, mas aumenta o risco de tempestades, com possibilidade de chuva forte, raios, granizo e rajadas de vento. Na quinta-feira (1º), uma frente fria avança sobre a região e deve derrubar a máxima para 27°C.
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A mudança encerra gradualmente o período de bloqueio atmosférico que vinha dificultando a formação de chuva e mantendo as temperaturas elevadas. Segundo a previsão do Cepagri, da Unicamp, a quarta-feira ainda será abafada, com mínima de 20°C e máxima de 33°C. Há possibilidade de chuva já durante a madrugada, mas as condições para temporais aumentam principalmente a partir da tarde.
O cenário exige atenção porque as tempestades poderão ocorrer com chuva forte e volumosa, elevada incidência de raios, granizo e rajadas de vento. A Defesa Civil do Estado mantém a região de Campinas em atenção entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º) justamente pela possibilidade de episódios de tempo severo.
Frente fria derruba temperaturas
A mudança mais significativa está prevista para quinta-feira, com a passagem da frente fria. O céu deverá variar de parcialmente nublado a nublado e as chuvas poderão ocorrer de forma recorrente ou persistente, especialmente a partir da tarde. Os termômetros devem ficar entre 19°C e 27°C.
O resfriamento deverá ser ainda mais perceptível na sexta-feira (2). A previsão aponta mínima de 16°C e máxima de apenas 23°C, uma diferença de cerca de 10 graus em relação à máxima prevista para esta quarta.
Antes da virada, porém, Campinas permanece sob os efeitos da onda de calor. O aviso de grande perigo emitido pelo Inmet segue válido até as 18h desta quarta-feira. O alerta é utilizado diante da persistência de temperaturas cerca de 5°C acima da média por período superior a cinco dias, situação que representa risco à saúde.
Calor e tempestades exigem atenção
Com a transição rápida entre calor e chuva, a Defesa Civil orienta os moradores a acompanhar sinais como aumento da nebulosidade e ocorrência de trovoadas. Durante tempestades, a recomendação é procurar abrigo em construção segura, manter distância de árvores e estruturas frágeis e evitar deslocamentos sempre que possível.
Enquanto as temperaturas permanecerem elevadas, também é importante reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h e reduzir atividades físicas intensas nos períodos mais quentes. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas exigem atenção especial.
O calor e a baixa umidade também mantêm o risco de incêndios em vegetação. A orientação é não realizar queimadas, queimar lixo ou restos de poda, acender fogueiras em áreas de vegetação ou jogar bitucas de cigarro no chão.