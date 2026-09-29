Depois de enfrentar uma sequência de dias de calor intenso, Campinas começa a sentir nesta quarta-feira (30) uma mudança mais acentuada no tempo. A temperatura ainda poderá chegar aos 33°C, mas aumenta o risco de tempestades, com possibilidade de chuva forte, raios, granizo e rajadas de vento. Na quinta-feira (1º), uma frente fria avança sobre a região e deve derrubar a máxima para 27°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mudança encerra gradualmente o período de bloqueio atmosférico que vinha dificultando a formação de chuva e mantendo as temperaturas elevadas. Segundo a previsão do Cepagri, da Unicamp, a quarta-feira ainda será abafada, com mínima de 20°C e máxima de 33°C. Há possibilidade de chuva já durante a madrugada, mas as condições para temporais aumentam principalmente a partir da tarde.

O cenário exige atenção porque as tempestades poderão ocorrer com chuva forte e volumosa, elevada incidência de raios, granizo e rajadas de vento. A Defesa Civil do Estado mantém a região de Campinas em atenção entre esta terça-feira (29) e quinta-feira (1º) justamente pela possibilidade de episódios de tempo severo.