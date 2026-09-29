A Mata de Santa Genebra terá um novo auditório para receber estudantes, pesquisadores e participantes de atividades de educação ambiental. A estrutura está em construção no Centro de Educação Ambiental (CEA) e terá capacidade para 60 pessoas, ampliando em 50% o número de lugares em relação ao espaço anterior.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A obra começou em agosto e tem conclusão prevista para dezembro. O investimento é de aproximadamente R$ 1,3 milhão, com recursos privados provenientes de Termo de Compromisso Ambiental (TCA), mecanismo utilizado para destinação de compensações ambientais. A aplicação dos recursos ocorre por meio de parceria entre a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), responsável pela gestão da Mata.
O novo prédio substituirá o antigo auditório, que era de madeira e comportava 40 pessoas. A construção em alvenaria terá 84 metros quadrados destinados ao auditório e uma sala técnica de 94 metros quadrados, totalizando 178 metros quadrados de área construída.
Espaço terá 60 lugares
Além da ampliação da capacidade, a estrutura receberá nova rede elétrica, iluminação, ar-condicionado, acabamento e mobiliário. O espaço será utilizado para palestras, cursos e outras atividades promovidas pelo Centro de Educação Ambiental.
“Estamos nos preparando para receber, ainda melhor, as turmas de crianças e jovens que vêm até a nossa unidade de conservação”, afirmou o presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, Rogério Menezes.
A ampliação atende uma estrutura que recebeu público expressivo no último ano. Em 2025, cerca de 21 mil pessoas participaram dos projetos desenvolvidos pela Fundação, número que considera tanto os visitantes da Mata de Santa Genebra quanto alunos de escolas públicas atendidas externamente pelas equipes de educação ambiental.
As atividades alcançam desde crianças da Educação Infantil e estudantes dos ensinos Fundamental e Médio até universitários e pesquisadores. O CEA também abriga estruturas como o Viveiro de Mudas Nativas, o Meliponário Paulo Nogueira Neto e o Borboletário.
Criado por resolução municipal em 2018, o Centro de Educação Ambiental da Mata de Santa Genebra foi o primeiro espaço do gênero reconhecido oficialmente em Campinas. O trabalho é voltado à visitação e a atividades de conscientização sobre a preservação da unidade de conservação.
Visitação
As visitas à Mata de Santa Genebra dependem de inscrição prévia pelo site da Fundação José Pedro de Oliveira. A unidade fica na Rua Mata Atlântica, 447, no Bosque de Barão Geraldo, em Campinas.