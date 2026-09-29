A Mata de Santa Genebra terá um novo auditório para receber estudantes, pesquisadores e participantes de atividades de educação ambiental. A estrutura está em construção no Centro de Educação Ambiental (CEA) e terá capacidade para 60 pessoas, ampliando em 50% o número de lugares em relação ao espaço anterior.

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A obra começou em agosto e tem conclusão prevista para dezembro. O investimento é de aproximadamente R$ 1,3 milhão, com recursos privados provenientes de Termo de Compromisso Ambiental (TCA), mecanismo utilizado para destinação de compensações ambientais. A aplicação dos recursos ocorre por meio de parceria entre a Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), responsável pela gestão da Mata.

O novo prédio substituirá o antigo auditório, que era de madeira e comportava 40 pessoas. A construção em alvenaria terá 84 metros quadrados destinados ao auditório e uma sala técnica de 94 metros quadrados, totalizando 178 metros quadrados de área construída.