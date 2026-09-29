Comprar ou transferir um imóvel em Campinas terá uma nova etapa digital a partir do fim de outubro. A Prefeitura apresentou nesta segunda-feira (28) o e-ITBI, sistema que permitirá declarar a transação imobiliária, calcular o imposto e emitir a guia de pagamento pela internet, sem necessidade de solicitar a emissão manual do documento.
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A plataforma deverá entrar em funcionamento em 30 dias e ficará disponível 24 horas. Atualmente, a emissão da guia depende de atendimento da Prefeitura ou dos cartórios e fica limitada aos respectivos horários de funcionamento. Com a mudança, o próprio contribuinte poderá realizar o procedimento pela internet.
Para preencher a declaração, serão exigidas informações como código cartográfico e matrícula do imóvel, identificação das partes envolvidas, natureza da transação e valor declarado. O sistema fará o cruzamento dessas informações com o valor venal apurado e calculará o ITBI sobre o maior valor considerado.
Pix terá compensação imediata
Concluída a declaração, será gerada a Declaração Eletrônica de Transações Imobiliárias (e-DTI), documento em PDF que terá QR Code para verificação de autenticidade. Inicialmente, o imposto poderá ser pago por Pix ou boleto bancário.
A principal diferença entre as duas modalidades estará no prazo de compensação. No Pix, o reconhecimento do pagamento será imediato, permitindo a emissão da Certidão de Recolhimento do ITBI no mesmo dia. No boleto, o processamento poderá levar até três dias úteis. A Prefeitura pretende acrescentar posteriormente pagamento por cartão de crédito, inclusive com possibilidade de parcelamento.
Depois da quitação, a e-DTI e a Certidão de Recolhimento deverão ser apresentadas ao cartório para a lavratura da escritura ou o registro do imóvel. Tabeliães e oficiais de registro poderão conferir os documentos por meio do QR Code ou de um código verificador.
Fiscalização será feita posteriormente
Outra mudança importante estará na forma de análise. O recolhimento do imposto não dependerá de uma conferência fiscal prévia da Prefeitura. O contribuinte prestará as informações e fará o pagamento, ficando responsável pela veracidade dos dados declarados.
Isso não significa, porém, que o cálculo ficará definitivamente homologado no momento do pagamento. A Secretaria de Finanças poderá posteriormente conferir as informações e, dentro do prazo legal de até cinco anos, revisar a operação. Caso sejam identificados erros, omissões ou recolhimento abaixo do valor devido, o município poderá cobrar a diferença e aplicar as penalidades previstas.
Com a retirada da etapa de emissão manual das guias, a Secretaria de Finanças pretende direcionar mais servidores para a auditoria das declarações e identificação de eventuais irregularidades.
“Para quem optar pelo pagamento via Pix, a compensação será imediata, o que permite emitir a Certidão de Recolhimento no mesmo dia”, explicou o diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, Fernando Botelho.
A apresentação do novo sistema contou com representantes de cartórios de Campinas e com os vereadores Luiz Rossini, presidente da Câmara, e Luis Yabiku.