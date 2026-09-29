Comprar ou transferir um imóvel em Campinas terá uma nova etapa digital a partir do fim de outubro. A Prefeitura apresentou nesta segunda-feira (28) o e-ITBI, sistema que permitirá declarar a transação imobiliária, calcular o imposto e emitir a guia de pagamento pela internet, sem necessidade de solicitar a emissão manual do documento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A plataforma deverá entrar em funcionamento em 30 dias e ficará disponível 24 horas. Atualmente, a emissão da guia depende de atendimento da Prefeitura ou dos cartórios e fica limitada aos respectivos horários de funcionamento. Com a mudança, o próprio contribuinte poderá realizar o procedimento pela internet.

Para preencher a declaração, serão exigidas informações como código cartográfico e matrícula do imóvel, identificação das partes envolvidas, natureza da transação e valor declarado. O sistema fará o cruzamento dessas informações com o valor venal apurado e calculará o ITBI sobre o maior valor considerado.