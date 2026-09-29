A onda de calor que atinge Campinas chega ao período mais intenso nesta terça-feira (29), com mais um dia de temperaturas muito acima do normal para esta época do ano. Diferentes previsões indicam máxima entre 34°C e 36°C, enquanto a mínima fica próxima dos 20°C. O Cepagri/Unicamp aponta 34°C para a cidade, enquanto previsões para a região indicam possibilidade de os termômetros alcançarem 36°C.

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O calor é provocado pela atuação de um sistema de bloqueio atmosférico associado a uma massa de ar quente sobre parte do Centro-Oeste e Sudeste. A condição mantém as temperaturas elevadas em São Paulo e sustenta a onda de calor, que colocou a região de Campinas sob alerta vermelho, com temperaturas pelo menos 5°C acima da média durante vários dias.

Além das temperaturas elevadas, o dia deverá ter períodos de baixa umidade relativa do ar, aumentando o desconforto principalmente durante a tarde. A orientação em períodos de calor intenso é ampliar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes, com atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.