29 de setembro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Onda de calor chega ao pico nesta terça em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Onda de calor chega ao período mais intenso nesta terça-feira; previsão indica máxima entre 34°C e 36°C e possibilidade de temporais isolados.
Onda de calor chega ao período mais intenso nesta terça-feira; previsão indica máxima entre 34°C e 36°C e possibilidade de temporais isolados.

onda de calor que atinge Campinas chega ao período mais intenso nesta terça-feira (29), com mais um dia de temperaturas muito acima do normal para esta época do ano. Diferentes previsões indicam máxima entre 34°C e 36°C, enquanto a mínima fica próxima dos 20°C. O Cepagri/Unicamp aponta 34°C para a cidade, enquanto previsões para a região indicam possibilidade de os termômetros alcançarem 36°C.

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O calor é provocado pela atuação de um sistema de bloqueio atmosférico associado a uma massa de ar quente sobre parte do Centro-Oeste e Sudeste. A condição mantém as temperaturas elevadas em São Paulo e sustenta a onda de calor, que colocou a região de Campinas sob alerta vermelho, com temperaturas pelo menos 5°C acima da média durante vários dias.

Além das temperaturas elevadas, o dia deverá ter períodos de baixa umidade relativa do ar, aumentando o desconforto principalmente durante a tarde. A orientação em períodos de calor intenso é ampliar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes, com atenção especial a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Calor pode terminar em temporal

Apesar do forte calor, a terça-feira não será necessariamente de tempo completamente seco. O Cepagri prevê aumento das condições para pancadas de chuva e temporais isolados a partir desta terça, provocados pela combinação de temperaturas elevadas e disponibilidade de umidade.

Isso significa que a ocorrência de chuva pode variar bastante dentro da própria região. Onde houver formação de tempestades, os episódios poderão ser rápidos e localizados, sem necessariamente representar alívio prolongado das temperaturas.

A onda de calor ainda deverá influenciar o tempo na quarta-feira (30). Para Campinas, o Cepagri indica mínima de 20°C e máxima de 33°C, novamente com possibilidade de tempestade. 

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