Um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro da marginal da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, entre os bairros São Gabriel e São Vicente, começou a receber novo asfalto em Campinas. A obra terá investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e previsão de conclusão em 15 dias.
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Nesta primeira etapa, as equipes trabalham entre a caixa d'água do São Vicente e a Praça Cecília Soares, na Rua Virgílio Simões, nas proximidades do hipermercado Carrefour. O trânsito permanece liberado, mas a área de trabalho está sinalizada com cones para orientar os motoristas durante a intervenção.
Antes de receber o novo pavimento, a pista passa pela fresagem, processo que retira a camada superficial e deteriorada do asfalto antigo. Na sequência, é aplicada a nova massa asfáltica, que passa por compactação para recompor o pavimento.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, o recapeamento foi programado devido ao desgaste apresentado pela via. O secretário Ernesto Paulella explica que corredores com circulação intensa podem ter a durabilidade do pavimento reduzida pela passagem constante de veículos, principalmente os pesados, além da infiltração da água das chuvas nas fissuras.
“O asfalto conta com uma vida útil programada. Entretanto, vias movimentadas como esta podem ter esse tempo abreviado, sobretudo por conta do tráfego de veículos pesados e da água da chuva que infiltra nas fissuras”, afirmou.