Um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro da marginal da Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, entre os bairros São Gabriel e São Vicente, começou a receber novo asfalto em Campinas. A obra terá investimento de cerca de R$ 1,5 milhão e previsão de conclusão em 15 dias.

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Nesta primeira etapa, as equipes trabalham entre a caixa d'água do São Vicente e a Praça Cecília Soares, na Rua Virgílio Simões, nas proximidades do hipermercado Carrefour. O trânsito permanece liberado, mas a área de trabalho está sinalizada com cones para orientar os motoristas durante a intervenção.

Antes de receber o novo pavimento, a pista passa pela fresagem, processo que retira a camada superficial e deteriorada do asfalto antigo. Na sequência, é aplicada a nova massa asfáltica, que passa por compactação para recompor o pavimento.