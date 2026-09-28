Duas unidades da rede de Assistência Social de Campinas tiveram os atendimentos suspensos nesta segunda-feira (28) depois de serem alvos de furto e vandalismo durante a madrugada. Os crimes atingiram o Distrito de Assistência Social (DAS) Sul, no Jardim do Trevo, e o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Sorri Campinas, na Vila Teixeira.

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Nas duas unidades, funcionários encontraram objetos e equipamentos levados e estruturas danificadas. Os boletins de ocorrência estão sendo registrados e as equipes ainda fazem o levantamento completo dos prejuízos, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.

O caso com maior impacto na estrutura ocorreu no DAS Sul, na Rua Romualdo Andreazzi, 535. Foram furtados televisão, micro-ondas, fiação e outros materiais. A ação também provocou danos na rede hidráulica do imóvel.