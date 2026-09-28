Duas unidades da rede de Assistência Social de Campinas tiveram os atendimentos suspensos nesta segunda-feira (28) depois de serem alvos de furto e vandalismo durante a madrugada. Os crimes atingiram o Distrito de Assistência Social (DAS) Sul, no Jardim do Trevo, e o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência Sorri Campinas, na Vila Teixeira.
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Nas duas unidades, funcionários encontraram objetos e equipamentos levados e estruturas danificadas. Os boletins de ocorrência estão sendo registrados e as equipes ainda fazem o levantamento completo dos prejuízos, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
O caso com maior impacto na estrutura ocorreu no DAS Sul, na Rua Romualdo Andreazzi, 535. Foram furtados televisão, micro-ondas, fiação e outros materiais. A ação também provocou danos na rede hidráulica do imóvel.
DAS Sul fica sem previsão de reabertura
Uma equipe de manutenção avalia as condições do prédio e os reparos que terão de ser executados. Ainda não há estimativa do prejuízo nem data definida para a retomada do atendimento presencial no DAS Sul.
Durante a suspensão, os atendimentos domiciliares serão mantidos. Um funcionário também permanecerá na unidade para orientar as pessoas que procurarem o endereço sobre outros serviços disponíveis na rede municipal de assistência.
Na Sorri Campinas, na Rua Rouxinol, 195, Vila Teixeira, foram furtados um liquidificador, um micro-ondas e mantimentos. A unidade também ficou sem energia elétrica após a invasão.
Neste caso, a interrupção será mais curta. A Prefeitura informou que o atendimento da Sorri Campinas será retomado nesta terça-feira (29) e que as famílias atendidas pela unidade já foram comunicadas.