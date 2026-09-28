A proximidade do primeiro turno das eleições de 2026 vai ampliar a estrutura destinada a receber denúncias de pressão, ameaça ou constrangimento de trabalhadores por causa do voto. O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) reforçam nesta terça-feira (29), em Campinas, as ações de prevenção e combate ao assédio eleitoral nas relações de trabalho.
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O ato será realizado às 15h30, no salão nobre do TRT-15, no Centro, e integra uma mobilização nacional que reúne Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Ministérios Públicos. Participam a presidente do tribunal, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, e o procurador-chefe em exercício do MPT Campinas, Ronaldo Lira.
A preocupação central é impedir que a relação entre empregador e trabalhador seja utilizada para interferir na liberdade de escolha política. Pelas normas da Justiça do Trabalho, assédio eleitoral inclui coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento com a intenção de influenciar o voto, o apoio ou a manifestação política de trabalhadores, inclusive em situações relacionadas ao emprego.
Plantão especial nos dias de votação
Uma das principais medidas para as eleições deste ano será o plantão presencial do MPT nos fins de semana de votação. No primeiro turno, as unidades do órgão no interior paulista funcionarão em regime especial nos dias 3 e 4 de outubro, das 8h às 17h. Caso haja segundo turno, o esquema será repetido em 24 e 25 de outubro.
A estrutura permitirá receber e processar rapidamente denúncias e, quando necessário, articular providências com outros órgãos, como o Ministério Público Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Dependendo de cada situação, poderão ser solicitadas medidas urgentes ou realizadas fiscalizações para interromper eventuais práticas de assédio.
O TRT-15 também mantém um Plantão Eleitoral específico desde 1º de agosto, com magistrados designados para analisar casos relacionados ao tema. As regras determinam tratamento imediato das denúncias e acompanhamento das decisões sobre pedidos urgentes durante todo o período eleitoral.
O que pode ser assédio eleitoral
A prática não se limita a uma ordem explícita para votar em determinado candidato. Entre os exemplos relacionados pela Justiça do Trabalho estão ameaças de demissão ou prejuízo profissional em razão da escolha eleitoral, promessa de vantagens em troca de apoio político, exigência de participação em atos de campanha e cobranças ou constrangimentos relacionados ao voto.
O TRT-15 possui canal específico para receber denúncias e informa que a identidade do denunciante e os elementos que possam identificá-lo são protegidos. O tribunal também considera assédio eleitoral situações de distinção, exclusão ou preferência motivadas por convicção ou opinião política nas relações de trabalho, inclusive durante processos de admissão.
A mobilização nacional ganhou uma estrutura conjunta em agosto, quando TSE, TST, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministério Público Eleitoral e MPT firmaram acordo de cooperação para prevenção e enfrentamento do assédio eleitoral. O objetivo é preservar o direito de trabalhadores exercerem livremente suas convicções políticas e a escolha do voto, sem interferência decorrente da relação de trabalho.