A proximidade do primeiro turno das eleições de 2026 vai ampliar a estrutura destinada a receber denúncias de pressão, ameaça ou constrangimento de trabalhadores por causa do voto. O Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) reforçam nesta terça-feira (29), em Campinas, as ações de prevenção e combate ao assédio eleitoral nas relações de trabalho.

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O ato será realizado às 15h30, no salão nobre do TRT-15, no Centro, e integra uma mobilização nacional que reúne Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Ministérios Públicos. Participam a presidente do tribunal, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, e o procurador-chefe em exercício do MPT Campinas, Ronaldo Lira.

A preocupação central é impedir que a relação entre empregador e trabalhador seja utilizada para interferir na liberdade de escolha política. Pelas normas da Justiça do Trabalho, assédio eleitoral inclui coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento com a intenção de influenciar o voto, o apoio ou a manifestação política de trabalhadores, inclusive em situações relacionadas ao emprego.