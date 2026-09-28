Oito palmeiras-fênix serão retiradas da Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, e transplantadas para outro ponto de Campinas a partir desta segunda-feira (28). A operação é necessária para liberar espaço para a ampliação da alça de acesso da Avenida Benedicto Campos, uma intervenção viária que recebe investimento de R$ 1.267.989.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Em vez de serem cortadas, as oito árvores ornamentais serão levadas para o jardim da Usina Verde de Compostagem, nos Amarais. O trabalho ficará sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos e será realizado durante a preparação da área para a obra viária.
Outras três árvores existentes no trecho, porém, serão removidas definitivamente. São duas palmeiras-reais e um oiti, que, segundo a Prefeitura, chegaram ao fim do ciclo biológico e terão de ser suprimidos.
Palmeiras serão reaproveitadas
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, afirmou que o transplante foi escolhido para preservar os exemplares que apresentam condições de permanecer no paisagismo da cidade.
“Dessa forma, nós podemos levar essas espécies, que são ornamentais, para um local onde elas continuarão preservadas, mantendo a sua atividade original”, explicou Paulela.
A retirada das árvores abre caminho para a ampliação da alça que liga a Avenida Benedicto Campos à Avenida Prestes Maia, em uma região de circulação intensa e de conexão entre importantes corredores viários de Campinas.
A intervenção é coordenada pela Emdec e pretende aumentar a capacidade do acesso, especialmente nos horários de pico da manhã e da tarde. O objetivo é reduzir retenções e conflitos entre os veículos que utilizam o trecho.