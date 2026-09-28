Oito palmeiras-fênix serão retiradas da Avenida Prestes Maia, no Jardim do Trevo, e transplantadas para outro ponto de Campinas a partir desta segunda-feira (28). A operação é necessária para liberar espaço para a ampliação da alça de acesso da Avenida Benedicto Campos, uma intervenção viária que recebe investimento de R$ 1.267.989.

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Em vez de serem cortadas, as oito árvores ornamentais serão levadas para o jardim da Usina Verde de Compostagem, nos Amarais. O trabalho ficará sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos e será realizado durante a preparação da área para a obra viária.

Outras três árvores existentes no trecho, porém, serão removidas definitivamente. São duas palmeiras-reais e um oiti, que, segundo a Prefeitura, chegaram ao fim do ciclo biológico e terão de ser suprimidos.