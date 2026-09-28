As três Unidades de Pronto Atendimento de Hortolândia passarão por reformas. A Prefeitura prepara a licitação para intervenções nas UPAs do Jardim Rosolém, Jardim Amanda e Nova Hortolândia, que, juntas, recebem cerca de 25 mil pacientes por mês.
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O projeto está na fase final de elaboração e prevê obras na cobertura dos prédios, correção de infiltrações e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. Também estão previstas adequações de infraestrutura e acessibilidade nas três unidades.
Os recursos para as reformas serão repassados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. A Prefeitura ainda não informou o valor previsto para o investimento nem o cronograma individual de cada unidade. A expectativa é de que as obras comecem em 2027, depois da conclusão da licitação.
As intervenções atingirão unidades com diferentes períodos de funcionamento. A UPA Nova Hortolândia foi inaugurada em 2012, enquanto as unidades do Jardim Amanda e do Rosolém funcionam há nove e oito anos, respectivamente. Segundo a administração municipal, a alta demanda acumulada ao longo desse período contribuiu para o desgaste das estruturas.
O prefeito Zezé Gomes afirmou que as reformas deverão melhorar tanto as condições oferecidas aos pacientes quanto o ambiente de trabalho das equipes. “Estamos modernizando esses espaços para oferecer mais conforto, melhores condições de trabalho aos nossos profissionais e, principalmente, um atendimento cada vez mais digno e eficiente para a nossa população”, declarou.
Ainda de acordo com o prefeito, o objetivo é preparar a estrutura de urgência para os próximos anos. “Quem procura uma unidade de urgência precisa encontrar acolhimento, estrutura e respeito”, afirmou.
A Prefeitura não detalhou se as três reformas serão realizadas simultaneamente ou por etapas, nem informou como ficará o atendimento durante a execução das obras.