As três Unidades de Pronto Atendimento de Hortolândia passarão por reformas. A Prefeitura prepara a licitação para intervenções nas UPAs do Jardim Rosolém, Jardim Amanda e Nova Hortolândia, que, juntas, recebem cerca de 25 mil pacientes por mês.

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O projeto está na fase final de elaboração e prevê obras na cobertura dos prédios, correção de infiltrações e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. Também estão previstas adequações de infraestrutura e acessibilidade nas três unidades.

Os recursos para as reformas serão repassados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. A Prefeitura ainda não informou o valor previsto para o investimento nem o cronograma individual de cada unidade. A expectativa é de que as obras comecem em 2027, depois da conclusão da licitação.