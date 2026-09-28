Uma ocorrência de violência doméstica no Parque Universitário, em Campinas, terminou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após uma mulher relatar à Polícia Militar que havia sido agredida durante uma discussão.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados e, no local, ouviram as versões dos envolvidos. Segundo a PM, a mulher afirmou ter sofrido agressões depois do desentendimento.

O homem apresentou uma versão diferente. Ele negou ter agredido a mulher, disse que houve apenas uma discussão e afirmou aos policiais que teria sido agredido pelo genro e pelo pai do genro. O comunicado policial não detalha a natureza das agressões relatadas pela mulher nem informa se alguém apresentava ferimentos.