Uma ocorrência de violência doméstica no Parque Universitário, em Campinas, terminou na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após uma mulher relatar à Polícia Militar que havia sido agredida durante uma discussão.
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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados e, no local, ouviram as versões dos envolvidos. Segundo a PM, a mulher afirmou ter sofrido agressões depois do desentendimento.
O homem apresentou uma versão diferente. Ele negou ter agredido a mulher, disse que houve apenas uma discussão e afirmou aos policiais que teria sido agredido pelo genro e pelo pai do genro. O comunicado policial não detalha a natureza das agressões relatadas pela mulher nem informa se alguém apresentava ferimentos.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. A mulher solicitou à Justiça uma medida protetiva, e o homem foi comunicado sobre o pedido.
Após os procedimentos na delegacia, os envolvidos foram liberados. O material divulgado pela Polícia Militar não informa se foi instaurado inquérito, quais crimes foram registrados na ocorrência ou se houve encaminhamento para exame de corpo de delito.