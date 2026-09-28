Depois de um setembro marcado por chuva em excesso, mudanças bruscas de temperatura e sucessivas viradas no tempo, Campinas entra na última semana do mês enfrentando o extremo oposto: calor intenso. A previsão para esta segunda-feira (28) indica temperaturas que podem chegar aos 33°C, em meio a uma onda de calor que atinge o Estado de São Paulo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os termômetros devem partir de aproximadamente 17°C nas primeiras horas do dia, criando uma amplitude térmica que pode chegar a 16 graus caso a máxima prevista se confirme. Mesmo com variação de nebulosidade, o calor predomina e a tendência é de rápida elevação da temperatura ao longo da manhã.
A região de Campinas está sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor até quarta-feira (30). O aviso considera a persistência de temperaturas pelo menos 5°C acima da média por vários dias, situação que amplia os riscos associados à exposição prolongada ao calor.
Umidade pode cair a 30%
Além dos termômetros elevados, a umidade relativa do ar pode se aproximar dos 30% durante a tarde, justamente no período mais quente. O cenário exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol, especialmente nas horas de maior aquecimento.
A onda de calor não deve terminar nesta segunda. A tendência é de temperaturas ainda mais elevadas na terça-feira (29). Segundo o Cepagri/Unicamp, o pico do episódio é esperado para esta terça, quando as máximas no interior paulista podem ficar entre 35°C e 40°C.
Na quarta-feira (30), último dia de setembro, a aproximação de uma frente fria começa a modificar novamente as condições atmosféricas. A expectativa é de aumento da instabilidade, possibilidade de chuva e redução gradual das temperaturas.
Será mais uma mudança em um mês marcado por extremos em Campinas. Depois de períodos de chuva muito acima do habitual, dias amenos e quedas de temperatura, setembro se despede sob uma forte onda de calor — mantendo a sequência de oscilações que marcou praticamente todo o mês.