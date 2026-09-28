Depois de um setembro marcado por chuva em excesso, mudanças bruscas de temperatura e sucessivas viradas no tempo, Campinas entra na última semana do mês enfrentando o extremo oposto: calor intenso. A previsão para esta segunda-feira (28) indica temperaturas que podem chegar aos 33°C, em meio a uma onda de calor que atinge o Estado de São Paulo.

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Os termômetros devem partir de aproximadamente 17°C nas primeiras horas do dia, criando uma amplitude térmica que pode chegar a 16 graus caso a máxima prevista se confirme. Mesmo com variação de nebulosidade, o calor predomina e a tendência é de rápida elevação da temperatura ao longo da manhã.

A região de Campinas está sob alerta vermelho de grande perigo para onda de calor até quarta-feira (30). O aviso considera a persistência de temperaturas pelo menos 5°C acima da média por vários dias, situação que amplia os riscos associados à exposição prolongada ao calor.