A Prefeitura de Campinas confirmou, neste domingo (27), o falecimento do ex-vice-prefeito Vanderlei Simionato, aos 79 anos. A causa da morte não foi divulgada.
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Simionato construiu uma extensa carreira na vida pública. Foi vereador em Campinas entre 1973 e 1974 e exerceu quatro mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Entre 1983 e 1988, ocupou o cargo de vice-prefeito de Campinas na gestão de José Roberto Magalhães Teixeira. No período, assumiu interinamente a Prefeitura em diferentes ocasiões.
Na administração municipal, também teve funções de destaque, como a presidência da Sanasa, a chefia de Gabinete do prefeito e a Diretoria de Esportes e Turismo. Em 1988, concorreu à Prefeitura de Campinas.
Nos últimos 17 anos, Simionato vivia em São João da Boa Vista, onde mantinha atuação na vida pública. Atualmente, ocupava o cargo de diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do município.
Em nota, a Prefeitura de Campinas manifestou solidariedade aos familiares e amigos e prestou homenagem ao ex-vice-prefeito por sua contribuição à vida pública e à história da cidade.