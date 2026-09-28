A Prefeitura de Campinas confirmou, neste domingo (27), o falecimento do ex-vice-prefeito Vanderlei Simionato, aos 79 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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Simionato construiu uma extensa carreira na vida pública. Foi vereador em Campinas entre 1973 e 1974 e exerceu quatro mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Entre 1983 e 1988, ocupou o cargo de vice-prefeito de Campinas na gestão de José Roberto Magalhães Teixeira. No período, assumiu interinamente a Prefeitura em diferentes ocasiões.