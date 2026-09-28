Um motorista foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Artur Nogueira após ser flagrado dirigindo em zigue-zague pelas ruas do bairro Coração Criança. No veículo, os agentes encontraram latas de cerveja, sendo algumas vazias e outras cheias, além de dois frascos de lança-perfume.

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De acordo com a corporação, o Centro de Comunicação (Cecom) da GCM recebeu denúncias de moradores informando que um Honda Civic preto trafegava de forma perigosa pela região. Os agentes localizaram o veículo e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, na vistoria do carro, os guardas localizaram as bebidas alcoólicas e os frascos de lança-perfume. Segundo o registro da ocorrência, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez.