A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra prendeu três mulheres e um homem suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a supermercados de cidades da região. Um veículo e diversos produtos foram apreendidos e encaminhados para investigação.
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Segundo a corporação, a ocorrência começou após a GCM receber informações de que um Fiat Argo estaria sendo monitorado por suspeita de ser usado pelo grupo em ações criminosas na região. O carro havia sido visto passando por Amparo e Santo Antônio de Posse e foi identificado pelo sistema de monitoramento ao entrar em Holambra pela Rodovia SP-107.
Com a suspeita, equipes da GCM se posicionaram em pontos estratégicos da cidade para tentar localizar e abordar o veículo.
Pouco depois, funcionários de um supermercado às margens da SP-107 contataram a corporação para relatar que algumas mulheres estavam em atitude suspeita dentro do estabelecimento. As equipes foram ao local e abordaram as três suspeitas no momento em que deixavam o mercado. Durante a busca pessoal, nenhum produto ilícito foi encontrado com elas.
Na sequência, o Fiat Argo foi localizado nas proximidades. Dentro do veículo, os agentes encontraram um homem e diversos produtos que, posteriormente, foram reconhecidos como provenientes de furtos.