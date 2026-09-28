A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra prendeu três mulheres e um homem suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a supermercados de cidades da região. Um veículo e diversos produtos foram apreendidos e encaminhados para investigação.

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Segundo a corporação, a ocorrência começou após a GCM receber informações de que um Fiat Argo estaria sendo monitorado por suspeita de ser usado pelo grupo em ações criminosas na região. O carro havia sido visto passando por Amparo e Santo Antônio de Posse e foi identificado pelo sistema de monitoramento ao entrar em Holambra pela Rodovia SP-107.

Com a suspeita, equipes da GCM se posicionaram em pontos estratégicos da cidade para tentar localizar e abordar o veículo.