O vereador cassado Vini Oliveira (Cidadania) acionou a PM (Polícia Militar) após o carro de sua equipe ser atingido por disparos no domingo (27), no bairro Recanto do Sol 1, em Campinas. O veículo estava vazio e ninguém ficou ferido. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

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Segundo a PM, o carro estava estacionado na Rua Aba quando foi atingido pelos tiros. Em nota, a corporação informou que o veículo “estava adesivado com material de campanha eleitoral”.

De acordo com um assessor de Vini, o vereador e ele estavam em uma pastelaria próxima quando um homem de boné passou pelo local e atirou contra o carro. Vini estava a cerca de 50 metros de distância e não se feriu.